INNATEX 55: Duurzame mode, expertise en gemeenschap

Tussen 18 en 20 januari 2025 vinden modeprofessionals op de 55e INNATEX in het Messecenter Hofheim Rhein-Main weer een van de breedste selecties in de wereld van groene mode voor alle generaties, stijlen en levenssferen.

Het publiek kan hier een spannende mix van nieuwkomers en merken verwachten, zoals dat al vele jaren een kenmerk van INNATEX is. Het aanbod strekt zich uit van dames- en herenmode via sportkleding en streetwear tot sneakers, schoenen, accessoires en kindermode voor het seizoen Herfst/Winter 2025/26. Circulaire productie, natuurlijk textiel, certificering, eerlijke toeleveringsketens, sociale projecten - alle denkbare vormen van duurzame aanpak komen samen in twee beurshallen.

Deskundigenpanel van de Retail Association: een handel die klaar is voor de toekomst

Een hoogtepunt van de beurs is een project dat is ontwikkeld in samenwerking met de Hessen Retail Association. Het grote expertpanel van de Retail Association op de maandag van de INNATEX-beurs bouwt voort op het succes van eerdere evenementen, die veel belangstelling hebben gewekt. Op de editie in januari zullen experts opnieuw theoretische en praktische inspiratie, informatie en aanbevelingen voor de handel leveren en vervolgens vragen van het publiek beantwoorden.

“Onze directe doelgroep bestaat uit labels en agenten voor groene mode”, zegt Alexander Hitzel, projectmanager bij INNATEX. “Maar juist daarom willen we ons ook directer richten tot detailhandelaren die zich tot nu toe hebben geconcentreerd op conventionele mode. Hier is nog veel potentieel voor verandering.”

TOGETHER motto benadrukt voordelen van netwerk en gemeenschap

Waardevolle samenwerkingen zoals die met Mirjam Smend van Greenstyle München of Vreni Jäckle en Nina Lorenzen van Fashion Changers Berlijn, zullen worden voortgezet. INNATEX zal in samenwerking met deze partners opnieuw een loungeprogramma aanbieden.

Het motto van de 55e INNATEX is 'TOGETHER' - een oproep aan iedereen die betrokken is bij de Green Fashion sector om samen te werken, synergieën te vinden en vertrouwen te houden. “Vooral kleinere bedrijven kunnen heel concreet profiteren van samenwerking,” zegt Hitzel. “De mogelijkheden variëren van het delen van middelen en kennis tot het vergroten van het bereik en het besparen van kosten. Maar bovenal worden we er hier elke keer weer aan herinnerd hoe inspirerend en aanmoedigend een gemeenschapsgevoel kan zijn.”

