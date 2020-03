Insolventie modebeursorganisatie Panorama: de reden erachter en hoe nu verder

Berlijnse beurs en de organisatie erachter Panorama is insolvent. Begin deze week werd duidelijk dat Panorama Fashion Fair Berlin Gmbh een insolventieprocedure had aangevraagd bij de rechtbank in Charlottenburg, Berlijn. De curator en de managing directors geven nu tekst en uitleg.

De beurzen Panorama en Selvedge Run verhuisden in januari naar het voormalige Tempelhof vliegveld in Berlijn. Deze verhuizing kwam met significant hogere kosten en onvoorziene lasten, zo meldt het bedrijf in een persbericht. “De beslissing (voor insolventie) moest genomen worden om het bedrijf en de medewerkers te beschermen,” aldus het persbericht.

“De verder operationele activiteiten in de voorlopige insolventieprocedure zijn veiliggesteld. We werken nu aan een oplossing voor de korte termijn,” aldus curator Niklas Lütcke in het bericht. “Iedereen die betrokken is bij het proces heeft als doel aankomende zomer weer Panorama Berlin neer te zetten. We hebben vertrouwen in dat dit gaat lukken.” Managing director van Panorama Berlin Jörg Wichmann voegt toe: “Ondanks de insolventie, die helaas noodzakelijk was, zijn we bereid om een succesvol evenement voor de industrie op te zetten zodat Berlin een modebestemming blijkt.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.