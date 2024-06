Introductie van de nieuwe modebeurs - The Show Miami

Waar stijl en mogelijkheden elkaar ontmoeten

We roepen merken, ontwerpers, kopers, insiders uit de industrie en modebeïnvloeders op om de data vast te leggen voor “The Show Miami”, waar kleding, schoenen en accessoires voor de herfst/winter 25/26 collecties voor mannen en vrouwen zullen worden gepresenteerd.

In maart 2025 opent The Show Miami voor het eerst zijn deuren en nodigt internationale merken, kopers, de pers, influencers en het modeminnende publiek uit om meer te weten te komen en de Amerikaanse markt zelf te ontdekken. De nieuwe Amerikaanse vakbeurs presenteert kleding uit de herfst/winter 25/26 collecties voor dames en heren, maar ook schoenen en accessoires.

De show moet doorgaan

"The Show Miami is de ideale gelegenheid voor internationale merken, vooral Europese, om met succes een lucratieve entree te maken op de Amerikaanse markt in het welvarende Miami," zegt Ivan Herjavec, een veteraan uit de mode-industrie en president van "The Show Miami." "We vieren niet alleen een mode-evenement van topklasse met levendige netwerken, sociale media-inhoud en feesten, maar leggen ook een duidelijke focus op het mogelijk maken van onze exposanten om vanaf het begin goede zaken te doen," vervolgt Herjavec. Van maandag 17 maart tot en met woensdag 19 maart 2025 is het voor het eerst trendy in het Miami Beach Convention Center in Miami Beach. Vanaf dat moment zal The Show Miami de branche twee keer per jaar (maart en september) bij elkaar brengen en actuele trends presenteren.

Individueel in scène gezet

The Show Miami toont collecties van 200 merken en ontwerpers van over de hele wereld. Binnen de tentoonstellingsruimte zijn de labels onderverdeeld in stijlcategorieën en genres: Advanced Contemporary (avant-garde design), Contemporary (modern klassiek), Sportswear (casual chic), Streetwear (urban street style) en Athleisure (natuurlijke wellness). Elke categorie wordt weergegeven als een weerspiegeling van de iconische wijken van Miami, waardoor de hele beurs die unieke Miami-sfeer krijgt.

Daarnaast promoot The Show Miami een revolutionair social media-concept, inclusief livestreaming en speciale influencer-gebieden. "De exposanten kunnen snel en slim viraal gaan, de zichtbaarheid van hun merk op sociale netwerken vergroten en bezoekers Instagram-waardige momenten en zelfs live productdemonstraties bieden," legt Ivan Herjavec uit over een deel van zijn social mediaconcept. Van exclusieve netwerkevenementen tot spannende paneldiscussies, The Show Miami is de plek waar bestellingen worden geschreven en verbindingen worden gelegd.

Credits: The Show Miami

De markt van kansen: VS

De VS zijn een opkomende exportmarkt voor internationale modefabrikanten met een sterke trend van omzetgroei. De overgrote meerderheid van de bedrijven die al in de VS actief zijn, ervaart een omzetstijging en wil nu uitbreiden, maar er zijn ook veel merken en bedrijven die nog steeds de bloeiende Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse markt willen betreden. En voor dit alles is "The Show Miami" het beste podium. Alle geïnteresseerden kunnen meer informatie over de modebeurs en deelname vinden op www.theshow.miami.