Is mode uitlenen de toekomst van retail? Als het aan Rerun ligt, wel

Mode verhuur is relatief nieuw. En zoals veel ontwikkelingen die nieuw zijn, wat onwennig. Dit stellen oprichters van het Amsterdamse mode verhuurbedrijf Rerun, Eeke van Velzen en Juliëtte van der Werf, tijdens de talk van Modefabriek op zondag. Voor zowel retailer als consument schijnen verhuuropties interessant te zijn. “Er kan met verhuur zo veel meer leven gehaald worden uit een mode-item,” benadrukt Van Velzen.

De oprichters van Rerun hadden eerst apart van elkaar een verhuurbedrijf. Om hun kans op succes te vergroten bundelden ze hun krachten. "Kleding huren is in het buitenland groter dan hier. In de VS heb je Rent the Runway, In het VK By Rotation. In Nederland zag ik een gat in de markt,” vertelt Van Velzen.

De oprichters willen met Rerun grote impact maken. Wat zij zien is dat bepaalde mode items slechts een aantal keer gedragen worden. Zonde, vinden zij. Niet alleen het kledingstuk kan vaker gedragen worden, maar ook retailers kunnen hetzelfde item vaker verhandelen. “Mode verhuren is een goede manier voor retailers om waarde toe te voegen aan je onderneming’, stelt Van Velzen, mede-eigenaar van Rerun. Van Velzen vertelt dat het voor retailers interessant is om te verhuren als het gaat om producten die, omdat ze bijvoorbeeld al lang in de collectie zitten, lager worden in waarde. Deze items krijgen met verhuuropties nieuw leven. “Ik heb volledige collecties ingekocht met mijn spaargeld”, laat ze weten.

Retailers en bekende mensen met grote kledingkasten werken samen met Rerun. “We hebben ten minste 120 merken gemaild voor een samenwerking,” laat Van Velzen weten. “Daarvan waren 40 erg geïnteresseerd in het verhuren van mode." Een greep uit de lijst: Chanel, By Malene Birger, Dries van Noten, Burberry en Yves Saint Laurent.

‘Verlegde cyclus’ van een artikel

Rerun noemt een aantal voordelen van het lenen van mode tijdens de talk. Het lijkt voordelig te zijn voor zowel retailer als klant. Met name als het gaat om gelegenheidsmode, stukken die de modeconsument maar een aantal keer, of misschien wel een keer, draagt maar wel de volle prijs voor betaalt. Ter illustratie wordt op het scherm de populaire mini-tas van Jacquemus. Links van het scherm staat de tas met als prijskaartje 70 euro en rechts staat dezelfde tas maar dan kost de tas 400 euro. "Wie zou de tas lenen voor 70 euro?, en wie kopen?" vraagt Modefabriek Talk-host Ashlee Janelle Danso. Een handvol uit het publiek zou de tas lenen. Niemand steekt zijn hand omhoog om de tas te kopen. “Ikzelf heb de tas gekocht,” laat de host weten.

Maar dat niet iedereen 400 euro over heeft voor een mini-tas, weet Rerun. Van der Velzen benadrukt: "Retailers zouden verhuuropties moeten toevoegen aan hun bedrijf, zie het vanuit het perspectief van klanten: zij willen bereikbare mode." Vooral als het gaat om bijzondere gelegenheden. Als voorbeeld geeft Van der Werf een diner met vrienden. Mede-eigenaar Van Velzen erkent dat het uitlenen van kleding wellicht eng kan zijn voor zowel retailers als klanten, maar benadrukt dat nieuwe ontwikkelingen in het begin vaak in twijfel worden getrokken. "Het is net zoals toen webshops nieuw waren, retailers waren bang voor deze ontwikkeling, maar nu zien we dat het waarde toevoegt. Hetzelfde geldt voor kleding verhuren. Ze (retailers, red.) hoeven er niet bang voor te zijn. Het geeft een verlegde cyclus aan mode-items en het is een service aan je klant. Het voegt waarde toe."

Tegen het einde van de talk wordt nogmaals benadrukt dat mode verhuren een service is die nog best nieuw is. De talk eindigt daarom met een open uitnodiging. Iedereen die geïnteresseerd is in kledingverhuur, of zelf een keer iets wil lenen, mag langskomen bij Rerun aan de Tesselschadestraat in Amsterdam.