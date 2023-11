ISPO-chef Tobias Gröber: 'Elk bedrijf heeft in de toekomst een sportstrategie nodig'

Op 28 november begint in München de sportartikelenbeurs Ispo München, waar de nieuwe producten voor het komende herfst-/winterseizoen 2024/25 worden gepresenteerd. Net als in andere segmenten is de situatie in de sportindustrie gespannen door de terughoudendheid van de consument. Toch geven de huidige cijfers van de beurs reden tot optimisme.

Tobias Gröber, hoofd van de Ispo Group en industrie-expert, is ervan overtuigd dat dit te terecht is. Sport is niet alleen een enorme wereldwijde economische markt, het heeft ook een steeds grotere sociale relevantie waarvan steeds meer bedrijven zich bewust worden. FashionUnited sprak met Gröber over hoe de sportmarkt zich ontwikkelt, wat dit betekent voor ISPO en met welke hoogtepunten hij de aanwezigen wil verrassen tijdens ISPO München.

Ispo München staat voor de deur - wat is de huidige boekingsstatus? Hoeveel exposanten komen er naar de beurs?

We zijn erg blij dat we de Ispo München dit jaar openen met een aanzienlijke toename ten opzichte van 2022. We groeien van 1.500 naar 2.300 exposanten en ook de internationaliteit neemt weer aanzienlijk toe.

Naar welke nieuwe of voor langere tijd afwezige exposanten kunnen we uitkijken?

Nieuwe exposanten zijn onder andere de Oberalp Group met de merken Wild Country & Evolv en LaMunt en Bauerfeind en Plein Sport. Daarnaast zijn het outdoor- en bergsportmerk Blackyak uit Zuid-Korea, Leki, Bench, Casco Helmets, de L-Fashion Group met Luhta, Icepeak, Rukka, Dachstein en Torstai teruggewonnen als exposanten. En in de nieuw samengestelde platforms ISPO520M van Highsnobiety en Zeitgeist zijn bijvoorbeeld de merken The North Face, Salomon, Faction, Being Hunted, Mammut, Slam Jam, AndWander, Snowpeak en Fila opgenomen.

Hoe zit het met exposanten uit Azië? Zijn zij in staat geweest om terug te keren naar het niveau van voor de pandemie?

We hebben een aanzienlijke groei gezien sinds eind 2022, nu reizen weer mogelijk is - ook vanuit Azië. Daarom zijn we uitgebreid van 10 hallen vorig jaar naar 11 hallen dit jaar. Alle hallen zijn zeer goed geboekt en onze aanpassing van het concept met maximale afmetingen [maximaal 200 vierkante meter per merk], drie in plaats van vier beursdagen en de nieuwe datum eind november/begin december is een compleet succes.

ISPO Munich 2022. Credits: Messe München

Welke innovaties en highlights zijn er op de beurs?

Na de succesvolle kick-off van vorig jaar wordt het Future Lab in hal B1 opnieuw aanzienlijk ontwikkeld en uitgebreid - als centraal element van de beurs vinden bezoekers zes themagebieden gewijd aan innovatie en de transformatie van de sportindustrie: de Brandnew Area toont start-ups en opkomende merken die in de toekomst een revolutie in de sportindustrie teweeg kunnen brengen. De winnaars van de prestigieuze ISPO Award zijn hier ook te zien.

Nieuw is het uitgebreide hoofdpodium in het Future Lab met ruimte voor maximaal 500 toeschouwers, extra themapodia en de uitbreiding van het conferentieprogramma met interactieve en inspirerende keynotes en interviews en workshops met de who's who van de internationale sportindustrie.

In de Sports Travel Hub bespreken we de toekomst van duurzaam toerisme en wintersport en met de GTS [Global Trainer Summit] bieden we coaches in de internationale wedstrijdsport de kans om in de toekomst ideeën uit te wisselen.

Als wereldwijd platform voor het sportbedrijfsleven hebben we spannende partners als de Yunus Sports Hub, de Laureus Foundation, de Duitse duurzaamheidsprijs en Change Now en mediapartners als Sports Illustrated in het concept geïntegreerd.

De modewereld wordt ook steeds sportiever. Wat is er vooral interessant voor modeprofessionals?

Op het gebied van mode heeft ISPO München dit jaar twee hoogtepunten te bieden: De samenwerking met het beroemde fashion powerhouse Highsnobiety wordt dit jaar voortgezet. In het gecureerde gebied ISPO520M by Highsnobiety, vernoemd naar het hoogste punt in München, wordt een interface gecreëerd tussen sport, outdoor, mode en cultuur. Samen met de expertise die Highsnobiety meebrengt, willen we de mode-georiënteerde Gen Z en culturele pioniers aanspreken en voor ons winnen als nieuwe doelgroep voor sportmodemerken. Ons nieuwe Zeitgeist-platform zal ook zijn eigen ruimte hebben in het Future Lab: hier komen de meest creatieve geesten uit verschillende bedrijfstakken samen om een revolutie teweeg te brengen in de sportmode - producten en merken die dit al doen zullen te zien zijn.

Padel - the new trend sport will also be presented at ISPO Munich. Credits: Messe München

Is er een nieuwe hype in de sportwereld, bijvoorbeeld een nieuwe sport die op dit moment veel mensen inspireert?

Padel is nog steeds een nieuwe sport die een grote vlucht neemt in Duitsland. Dit leidt tot een opwindend groeipotentieel en daarom zal de sport dit jaar ook zijn eigen ruimte hebben op ISPO.

Het onderwerp gezondheid is sinds de pandemie steeds belangrijker geworden. Elk bedrijf, groot of klein, ambachtelijk bedrijf of wereldspeler, heeft nu een sportstrategie nodig. De achtergrond: de maatschappij wordt steeds ouder, wat betekent dat de kosten voor gezondheidszorg exploderen en dit betekent weer dat we langer moeten werken, wat betekent dat we langer gezond moeten blijven. Bewegen en sport zijn de meest natuurlijke middelen om dit te bereiken. Daarom is de WHO [Wereldgezondheidsorganisatie] hier bij ons en maakt deel uit van ons conferentieprogramma.

Laten we het hebben over de sportmarkt. Hoe gaat het momenteel met de sportindustrie? Met welke problemen heeft zij op dit moment te maken?

Net als veel andere markten voor consumentengoederen is de situatie gespannen: de voorraden zijn op dit moment goed gevuld, maar tegelijkertijd zijn consumenten terughoudend met uitgeven. De reden hiervoor is de onzekerheid die wordt veroorzaakt door de oorlog en conflicten in Oekraïne en Israël, de inflatie en de algemene sfeer van onzekerheid. Klimaatverandering en de gevolgen daarvan hebben ook invloed op de sector, vooral op het wintersportsegment. Dit is vooral merkbaar als het gaat om hardware. Desondanks doet de sport- en outdoorindustrie het vrij goed en is er de afgelopen jaren ondanks alles groei geweest.

Collection AW 2023/24 at Picture Organic Clothing Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Welke signalen krijg je van winkeliers?

De situatie met betrekking tot de beschikbaarheid van goederen is verbeterd. Veel winkeliers maken zich zorgen over volle magazijnen en terughoudendheid om in te kopen. Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en opvolgingsproblemen worden momenteel ook als een uitdaging gezien.

Tijdens de pandemie hebben detailhandelaren geleerd dat ze zonder beurzen kunnen. Hoe mobiliseer je detailhandelaars om naar München te komen?

De pandemie heeft vooral één ding aangetoond: fysieke bijeenkomsten kunnen niet digitaal worden vervangen. Sinds het einde van de lockdown is dit niet alleen gebleken uit de groei van beurzen binnen Messe München, maar ook uit eerdere evenementen binnen de ISPO Group. OutDoor by ISPO kende een geweldige start in 2022 en ook dit jaar zijn de bezoekersaantallen gegroeid, ook internationaal. Onze Chinese beurzen hebben ook een aanzienlijke groei in bezoekersaantallen gekend en ISPO München 2022 werd vorig jaar zeer goed bezocht ondanks de lockdowns in Azië en de algemene terughoudendheid om te reizen.

Maar we veranderen momenteel ook onze structuur. Sportartikelen blijven onze basis - dat is ons DNA en onze oorsprong. We merken momenteel echter dat steeds meer doelgroepen uit de bredere sportmarkt, zoals uit de gezondheids- en technologiesector, maar ook uit toerisme, eSports, infrastructuur, training, verenigingen en clubs en investeerders ISPO ontdekken als een platform voor zichzelf. En we omarmen deze trend met nieuwe formats en aanbiedingen: het Future Lab en de onderwerpen en nieuwe formats zoals Innovation Labs, Masterclasses, Scenarioplanning etc. zijn hier voorbeelden van.

Online retail heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt en stagneert nu voor het eerst. Tegelijkertijd zien we dat veel consumenten nog steeds graag in fysieke winkels winkelen. Is dat een geruststelling voor u als beursorganisator?

Veel bedrijven die voor of vooral tijdens het coronavirus dachten dat direct-to-consumer de enige echte oplossing was, realiseren zich nu dat de complexiteit aanzienlijk is toegenomen en dat ze problemen moeten oplossen die voorheen door lokale retailers werden afgehandeld.

De [naïeve] berekening dat direct-to-consumer op de lange termijn goedkoper is, werkt niet, want met de toenemende internationalisering in de verkoop moeten problemen zoals grensoverschrijdende retouren, SEO en SEA in 'x' talen en 'x' klantenservice worden opgelost. Zoals zo vaak het geval is, is er geen "of-of"-manier of "één" strategie, maar altijd een "en/en". Daarom is een gezonde multi-/omnichannelaanpak nodig, inclusief fysieke retail. Daar ben ik van overtuigd.

In recent years, OutDoor by ISPO has not been held at the exhibition centre, but at the MOC in Munich. Credits: Messe München

Wat betekent dit voor jou als beursorganisator? Beurzen concurreren tegenwoordig ook met digitale oplossingen.

Dit geldt ook voor beursplatformen: Alleen fysiek werkt vandaag de dag niet meer. Net zoals de fysieke grootte, de "vierkante meters", niet langer een indicator is. Dit jaar nemen er bedrijven deel aan ISPO München voor wie een beursstand geen zin meer heeft en die een ander doel nastreven dan het presenteren van hun volledige collectie aan gespecialiseerde retailers. De transactionele functie is voor veel klanten nog steeds belangrijk, maar er zijn steeds meer klanten die hun bereik willen vergroten of het merk opnieuw willen positioneren. Dit vraagt om andere formaten en een ander soort presentatie. Niet langer moet de hele collectie worden getoond, maar juist de hoogtepunten. Er is meer creativiteit nodig in de enscenering en de ervaring op locatie om nieuwe dimensies en doelgroepen te bereiken.

Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die zichzelf alleen definiëren door middel van een product het in de toekomst moeilijk zullen hebben, omdat ze dan inwisselbaar zijn. Consumenten willen merken met een echt verhaal en emotionele meerwaarde. En dit is waar de sport- en outdoorindustrie op zich een voordeel heeft, omdat er zoveel authentieke en oprechte verhalen te vertellen zijn. Dat bewijzen alleen al de sprekers van Future Lab van dit jaar en hun levensverhalen.

Je hebt het onderwerp gezondheid al genoemd en benadrukt al lang dat sport en gezondheid bij elkaar horen. Hoe ontwikkelt u deze verbinding verder?

In 2022 vond Therapie München - een samenwerking met Messe Leipzig - voor het eerst plaats naast Ispo München. We zetten deze samenwerking voort, waarbij Therapie München elke twee jaar plaatsvindt naast ISPO München. De doelgroep zijn fysiotherapeuten en sportartsen.

Met de Gamechanger Sports Hub tonen we het thema beweging en gezondheid in de context van technologie. Van AI/KI-toepassingen en VR [virtual reality] tools tot fysieke eSports, we laten zien hoe beweging en dus gezondheid kan worden bevorderd door middel van technologie.

Dit jaar vindt voor het eerst JOMPVention [Joy of Movement Pioneers Convention] plaats. Hier ontwikkelen internationale verenigingen, universiteiten en organisaties speelse prikkels voor intrinsieke motivatie om te bewegen in steden, landelijke gebieden, bedrijven en onderwijsinstellingen zoals scholen. We werken aan het MOU [Memorandum of Understanding] van de WHO via de World Federation of the Sporting Goods Industry. Dit alles tegen de achtergrond van de te verwachten explosie van de kosten voor de gezondheidszorg. De WHO schat een toename van 300 miljard dollar (275 miljard euro) aan extra kosten voor overheden tegen 2030 als de activiteitsgraad niet snel stijgt.

Volgend jaar lanceren we een nieuw format met de Global Trainer Summit om topinstructeurs en trainers in verschillende disciplines een platform te bieden voor het uitwisselen van expertise en ervaring, wat ook een positieve impact zal hebben op de breedtesport. En we bereiden momenteel verdere partnerschappen en activiteiten voor om de onderwerpen bedrijfsfitness en bedrijfsgezondheid op onze platforms te integreren en te promoten. Zoals ik al zei, elk bedrijf heeft een sportstrategie nodig.

Ispo Munich 2022. Credits: Messe München

Jaren geleden ben je begonnen om de verschillende evenementen van Messe München meer met elkaar te netwerken, omdat juist uit deze connecties nieuwe dingen kunnen ontstaan. Je beschrijft jezelf op LinkedIn als een Industry Connector. Hoe heeft het cross-industry project zich ontwikkeld?

Het idee om de belangrijkste belanghebbenden binnen een branche met elkaar te verbinden ligt voor de hand. Als Messe München hebben we het grote voordeel dat we niet alleen het beurscentrum bezitten, maar ook de belangrijkste vakbeurzen voor de industrie. Dit geeft ons directe toegang tot nieuwe technologieën en oplossingen waar klanten van consumentengoederen naar op zoek zijn.

Met het Now.Partners-netwerk bieden we het hele jaar door innovatielabs over de grootste uitdagingen voor de branche, maar ook nieuwe formats zoals scenarioplanning en mini-innovatielabs ter plekke op onze beurzen. Altijd in een mix met insiders uit de branche, deelnemers uit de branche en externe themadeskundigen. Het doel is altijd om ervoor te zorgen dat oplossingen die al bestaan in de ene industrie en gezocht worden in een andere, maar daar niet bekend zijn, sneller kunnen worden toegepast. Dit creëert toegevoegde waarde en een USP.

Naast Ispo München zijn er ook de twee Ispo-evenementen in China, Ispo Beijing en Ispo Shanghai. Hoe hebben deze beurzen zich ontwikkeld?

Corona is in veel opzichten een positieve stimulans geweest voor onze evenementen in China. Ook hier willen mensen de natuur in om te sporten. De pandemie heeft het belang van gezondheid in het collectieve bewustzijn van de Chinese bevolking gebracht.

Ik vind het vooral spannend om te zien hoe consumenten de afgelopen jaren zijn veranderd. Ze zijn veel sportiever qua uiterlijk en kleding, creatiever in hun mix - de term "culturele pioniers" past hier nu ook met zichtbare grote tatoeages en een goede stijlmix van outdoor en mode.

Beide evenementen in Beijing en Shanghai lopen momenteel van het ene bezoekersrecord naar het andere. De internationale merken zijn nog niet direct vertegenwoordigd, maar voornamelijk via hun distributiepartners. Bovendien hebben lokale Chinese merken een sterke ontwikkeling doorgemaakt in het tijdperk van het coronavirus, met hun eigen design, innovaties en kwaliteit. Bovendien zijn er al ideeën en concepten om ISPO-platforms toe te voegen aan andere steden in China. De vraag is er zeker. Niet alleen in China zelf, maar ook in de aangrenzende regio's.

Ispo Shanghai Credits: Messe München

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra/