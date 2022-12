Ispo München: Minder stands, veel bezoekers, duurzame innovaties

Onzekerheid en vertrouwen: de stemming op de beurs Ispo München, die woensdag na drie dagen eindigde, is wisselend maar vol vertrouwen en weerspiegelt de uitdagingen van de huidige situatie in handel en industrie.

Velen kwamen met gemengde gevoelens naar Ispo München, dat maandag voor het eerst na een gedwongen onderbreking van bijna drie jaar weer open ging. "Ik ben echt enthousiast om te zien hoe het gaat worden," zegt Otto Leodolter, directeur van Löffler meteen aan het begin. Nog voordat de beurs begon, was het duidelijk dat deze anders zou zijn dan voorgaande evenementen. Ongeveer 1.500 exposanten uit 55 landen hadden deze keer hun deelname aangekondigd. Dat is ongeveer de helft minder dan in januari 2019 (2.943 exposanten) en januari 2020 (ruim 2.800 exposanten). In plaats van twaalf volledig bezette A- en B-hallen, waren er deze keer slechts zes, plus vier C-hallen die gereserveerd waren voor de thema's sourcing, textieltrends en gezondheid.

Veel grote merken uit alle categorieën ontbraken, zowel in kleding als in hardware, zowel skimerken als outdoormerken. Terwijl merken als Bogner, Mammut of Columbia wegbleven, waren de stands van Jack Wolfskin, Vaude, Patagonia, Scott, Maloja, Gore-Tex of Schöffel des te drukker bezet. Want het werd snel duidelijk: het was toch vol en vrolijk. Niet alleen op de stands, maar ook op de evenemententerreinen en de lezingenpodia. De conclusie: het verlangen om de industrie eindelijk weer eens live en samen te beleven is groot!

De nieuwe FW23/24 collectie van Montura. Foto: FashionUnited

Consumentenmalaise treft sport- en outdoorindustrie

De uitdagingen voor de sector zijn momenteel groot. Hoewel veel merken en detailhandelaren de pandemie goed hebben doorstaan, sommige zelfs glansrijk, worden velen nu des te onverwachter getroffen door aanhoudende terughoudendheid van de consument en stijgende kosten tegelijkertijd. Bovendien was de herfst op veel plaatsen te warm, de klassieke weerbeschermingsthema's deden het niet goed. "Niemand weet wat het volgende seizoen zal brengen," zegt Peter Räuber, CEO van Maloja. Als de wintersport (nog) duurder wordt omdat liften en hotels hun prijzen moeten verhogen, verwachten velen dat mensen geneigd zullen zijn te besparen op hun uitrusting en geen nieuwe producten zullen kopen. "Vooral voor gezinnen wordt wintersport steeds meer een luxe", zegt Ingo Jost, directeur Centraal-Europa van de Finse L-Fashion Group, waartoe de merken Icepeak en Luhta behoren. Er ligt nu al veel koopwaar in de winkels, en velen gaan ervan uit dat dit de komende weken niet zal veranderen. Dat is altijd een risico.

Nieuwe kleuren en structuren bij Helly Hansen. Foto: FashionUnited

Roep voor kortere lead-times

Ingo Jost ziet het gevaar dat steeds minder kinderen de weg naar sport zullen vinden als de producten steeds duurder worden. Bovendien geeft de jonge doelgroep de voorkeur aan andere verkoopkanalen. Jost: "Ik ben ervan overtuigd dat de jonge doelgroep nog te weinig koopt in de vakhandel." Deze moet aantrekkelijker worden en vooral dichter bij de vraag komen. "Winterartikelen hangen in de winkels op een moment dat velen nog niet eens aan wintersport denken." De sector moet dit probleem samen aanpakken. Velen zien ook de lange doorlooptijden als een probleem. De sport- en outdoorindustrie erkent al lang dat haar relatief lange doorlooptijden een risico vormen omdat zij een flexibele, vraaggerichte actie bemoeilijken. Tijdens de pandemie, toen de vraag naar buitenproducten plotseling explodeerde, was er geen tijd om de goederen te produceren. Vandaag voorkomt de trage toeleveringsketen dat onnodige goederen überhaupt worden geproduceerd.

Megatrend nummer 1: duurzaamheid

De grote, overheersende trend in de sector blijft duurzaamheid. Waren het de afgelopen jaren vooral kledingmerken die zich bezighielden met duurzamer worden, nu gaan ook steeds meer schoenmerken en hardwareleveranciers die kant op: van ski's die deels van Spinnova-vezels zijn gemaakt door Pusu, tot hoofdlampen met een behuizing van hennepmix door Silva, tot sneakers van ongeverfde, deels gerecyclede wol en een zool van 31 procent FSC-gecertificeerd natuurrubber door Icebug. De innovatieve sport- en outdoorindustrie had enkele nieuwe ontwikkelingen in petto.

Schoenen van gerecycled wol bij Icebug. Foto: FashionUnited

Nieuwe vezelcombinaties

Dit geldt natuurlijk ook voor de kledingfabrikanten. Zo presenteerde de Italiaanse breispecialist UYN sportondergoed van 100 procent regeneratieve, biogebaseerde materialen. De innovatieve vezelcombinatie: kapok, Biolight-garen (gemaakt van beukencellulose), Flexicorn (spandex-alternatief uit maïs) en Natex (gemaakt van de ricinusplant). "Het mooie is: deze vezels zijn eigenlijk superieur aan vezels op basis van aardolie wat betreft sterkte, droogsnelheid en ademend vermogen", zegt Marco Redini, CEO van UYN.

Foto: FashionUnited

Tencel had ook een Seamless yogaset bestaande uit een shirt en een legging als prototype, gemaakt van 100 procent Tencel en Tencel Luxe, Tencels nieuwe filamentvezel.

Roze en oranje bij Jack Wolfskin. Foto: FashionUnited

Kleuren: Bruin en rood in opkomst

Zoals altijd waren de kleurentrends vergelijkbaar met die in de mode: nude-tinten zijn nog steeds erg populair, samen met aardse kleuren, ongeverfde looks en tegelijkertijd fel roze in combinatie met rood of oranje. Hoe opvallender, hoe beter, was hier het motto. Het thema bruin was echt sterk, althans bij de tentoongestelde producten. Brown dook niet alleen op bij vooruitstrevende snowboard- en freeskimerken als Picture Organic Clothing of Scott, maar ook bij outdoorklassiekers als Jack Wolfskin. Het valt echter nog te bezien of de handel de kleur ook geschikt vindt voor sport.

Een bruine outfit bij Picture Organic Clothing. Foto: FashionUnited

Focus op veelzijdigheid

En een ander thema dook op in veel nieuwe collecties. Veelzijdigheid. Terwijl vroeger producten werden aangeboden die precies voor één soort sport geschikt waren en tot in het kleinste detail alleen voor dat doel waren ontworpen, ontwikkelen veel merken nu producten die meer dan één doel dienen en in plaats daarvan veelzijdig zijn. Enerzijds spelen fabrikanten in op een nieuw bewustzijn bij consumenten die minder willen consumeren, anderzijds is het een goed verkoopargument, vooral in tijden van spanning, omdat mensen geld willen besparen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.