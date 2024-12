Ispo Munich: Focus op netwerken en verdere ontwikkeling van sport- en outdoorbranche

Bijna 2.300 exposanten uit 50 landen en meer dan 55.000 deelnemers uit 113 landen kwamen vorige week gedurende drie dagen samen op de sportmodebeurs Ispo München. Naast de presentatie van nieuwe collecties en producten stond vooral de uitwisseling en de verdere ontwikkeling van de branche centraal. Conferenties en discussierondes over uiteenlopende sport- en gezondheidsthema's kenmerkten de beurs evenzeer als keynotes van sportlegendes zoals tennisicoon Andre Agassi of bondscoach Julian Nagelsmann.

De beurs ziet al jarenlang een groot potentieel voor de sportmarkt op het gebied van gezondheid. Zo waarschuwde ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op het podium in het Ispo Future Lab dat 81 procent van de kinderen en jongeren wereldwijd niet voldoende actief zijn, wat jaarlijks miljarden aan economische schade veroorzaakt en enorme gevolgen heeft voor het hele gezondheidssysteem. Bij volwassenen ziet het er volgens recente onderzoeken van het RKI niet beter uit. "Als we deze mensen aan het sporten zouden kunnen krijgen, zou dat een nieuwe doelgroep zijn met een marktvolume zo groot als China of India", aldus Marina Moguš, Managing Director Adidas Central Europe tijdens de discussieronde.

Andre Agassi presenteerde tijdens zijn keynote ook de trendsport Padel Tennis/Pickleball. Credits: Messe München / Thomas Plettenberg

Nieuwe impulsen: Fabletics uit de VS en opkomende Chinese merken

Fabletics beleefde een daverende Ispo-debuut. Het Amerikaanse fitnessmerk van actrice Kate Hudson, dat in de VS al zo'n 100 winkels heeft, was in Europa tot nu toe alleen als DTC-merk actief. Daar moet nu verandering in komen. "We weten dat we inmiddels ook in Europa een hoge merkbekendheid hebben", zegt Daniel Klarkowski, VP Brand Marketing van Fabletics Europe, "maar de enige manier om onze producten te leren kennen, was via internet. Daarnaast waren er gewoon te weinig contactmogelijkheden". Daarom zoekt Fabletics nu partners in de detailhandel en groothandel die het merk willen opnemen en aan de consument willen presenteren. "De feedback tot nu toe is geweldig", zegt Klarkowski. "De handel is op zoek naar iets nieuws en de stand hier helpt ons enorm."

Voor de tweede keer op Ispo: Uppervoid uit China. Credits: Regina Henkel

Ook het Chinese merk Uppervoid zoekt retailers die nieuwe dingen durven te proberen. Het bedrijf, dat pas zo'n vier jaar geleden is opgericht, zet in op traditionele, Tibetaans aandoende looks en combineert deze met hightech materialen. "Klassieke outdoorfabrikanten zien een jas niet als een jas, maar als een stuk gereedschap", zegt CEO en oprichter Vis Bi. Deze puur technische relatie wil hij vervangen door een meer emotionele, en in plaats van de gebruikelijke resultaatgerichte gedache in de sport wil hij de verbondenheid met de natuur op de voorgrond plaatsen. Er zijn al eerste retailers in Frankrijk en Italië die het merk verkopen. De Europese distributie wordt vanuit Zürich aangestuurd. Ook bij de Ispo Awards presenteerden zich tal van Chinese merken die in Nederland nog vrij onbekend zijn, zoals Bosideng, Tanboer of Kailas.

Zeitgeist & 520 M tonen de verbinding tussen sport en mode

Mode en sport groeien al jaren naar elkaar toe. Dat geldt in meerdere opzichten: Enerzijds wat betreft de materialen, doordat modecollecties steeds meer het comfort en de bescherming tegen weersinvloeden van sport- en outdoorcollecties overnemen, anderzijds inspireert de esthetiek van de sport steeds weer de modeontwerpers.

Ispo München 2024: Zeitgeist Area Credits: Regina Henkel

Ispo heeft veel ruimte besteed aan de presentatie van deze samensmelting. Zo presenteerde de beurs een vergrote "Zeitgeist"-zone, die vorig jaar zijn debuut beleefde, en bracht door de samenwerking met de modebeurs CIFF in Kopenhagen een aantal nieuwe merken naar München. Direct ernaast vulde de door Highsnobiety samengestelde zone 520 M het thema aan met andere merken en lezingen en discussierondes. Hier exposeerden merken als Veja, And Wander, Quartz Co., Adidas Terrex, Mazine, Vuori, Douchebags etc. en presenteerden zich in een uniforme, strakke standbouw.

"Voor ons was de beurs zeer succesvol", zegt Niko Petrakis van Mazine. Het merk levert met zijn modieuze en duurzame collectie vooral aan kleine boetieks en concept stores en voelde zich goed thuis in de Zeitgeist Area. "We zien zeker dat de sportvakhandel geïnteresseerd is in modieuze collecties, beide horen inmiddels bij elkaar", vervolgt Petrakis. "De eerste twee beursdagen waren echt goed."

Eystein Wang, CEO van het merk Scandinavian Edition, vindt de distributie in de mode- en sportdetailhandel lastig. Hoewel hij functionele outerwear aanbiedt, richt hij zich uitsluitend op de modehandel. "De sportdetailhandel geeft gewoon veel te vroeg kortingen en devalueert daarmee de producten", aldus Wang. Dat is de belangrijkste reden waarom modehandelaren zich weer terugtrekken uit de sport en liever op zoek gaan naar alternatieve functionele collecties.

Prints zijn duidelijk modieus en daarom eerder zeldzaam in klassieke sport- en outdoorcollecties. Hier bij BRGN in de Zeitgeist Area. Credits: Regina Henkel

Tot de nieuwe exposanten in de Zeitgeist Area behoorde ook de Duitse lingeriefabrikant Mey, die op Ispo voor het eerst zijn Performance-lijn presenteerde en daarmee zijn intrede in de sportbusiness aankondigde. De baselayer-collectie ontving direct een Ispo Award voor zijn innovatieve breiconstructie met microloops en een mix van scheerwol en polyester Coolmax. "Eigenlijk had mijn grootvader al het idee voor dit materiaal", legt Matthias Mey, directeur van de Mey-groep, uit, "maar toen waren de technische mogelijkheden er nog niet."

Meer emotie voor de online handel

De digitalisering van de toeleveringsketens en de handel schrijdt voort. Als innovatie op het gebied van handel presenteerde het bedrijf Guruu samenwerkingen met Dynafit en Jack Wolfskin. Guruu wil de online handel emotionaliseren en heeft een communitymodel gecreëerd waarin klanten zelf merkambassadeurs en productadviseurs worden. Via het in de webshop geïntegreerde Guruu-platform kunnen advieszoekenden contact opnemen met personen die Jack Wolfskin eerder in het kader van zijn loyaliteitsprogramma heeft geselecteerd en tot productexperts heeft opgeleid. Deze worden op provisiebasis via een chat direct met de shoppers verbonden en bieden advies. Daarbij beslist een KI welke vraag wordt doorgestuurd naar de klassieke klantenservice of naar de expertcommunity.

Nieuwe materialen: Weg van aardolie

De sport- en outdoorbranche had altijd al een voorliefde voor nieuwe materialen. Waar het vroeger vooral ging om nog beter presterende of lichtere materialen, staan sinds enkele jaren vooral duurzame alternatieven voor de hightech vezels in de belangstelling. Zo presenteerde de elastaanfabrikant Lycra zijn intrede in de biobased textielchemie en kondigde de opbouw van de eerste commerciële productielijn ter wereld van "Qira" in de VS aan. Qira wordt gemaakt van industriële maïs en kan een hoofdbestanddeel van de elastaanvezel vervangen, wat de ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleint in vergelijking met overeenkomstige producten uit fossiele grondstoffen. Aan de functionaliteit van de vezel verandert daarbij niets. "Het enige verschil tussen Lycra op basis van aardolie en het nieuwe Lycra is dat de koolstof in het eerste geval heel oud is en in het tweede geval heel jong", legt Steven Stewart, Chief Brand & Innovation Officer bij The Lycra Company, uit.

De nieuwe Lycra-vezel bestaat gedeeltelijk uit biologisch gewonnen materiaal, namelijk industriële maïs. Credits: Regina Henkel

Veel andere innovatieve materiaalontwikkelingen zitten in de pijplijn, dat liet het Material Lab van de beurs indrukwekkend zien. Het idee om schimmels, enzymen, algen en vele andere plantaardige grondstoffen om te zetten in garens, kleurstoffen of textielachtige oppervlakken is allang geen luchtkasteel meer. Zo heeft bijvoorbeeld het Institut für Textiltechnik van de RWTH Aachen University in het kader van het Biotexfuture-project het materiaal LightLining gepresenteerd. Dit is een licht, superisolerend vliesmateriaal voor sportkleding, dat bestaat uit cellulose-aerogel-vlies. "Bij dit project start nu de commercialisering", zegt Nicole Espey van het project Biotexfuture.

Een innovatie van YKK en Earthletica: De AiryString-rits komt zonder ritsband. Credits: Regina Henkel