Januari-editie Modefabriek geannuleerd

De aankomende editie van modebeurs Modefabriek gaat niet door. Dat bevestigt de organisatie in een persbericht. Aanleiding is de ‘plotselinge harde lockdown’ die de Nederlandse overheid afgelopen weekend afkondigde en die in ieder geval tot 14 januari zal duren. Modefabriek zou plaatsvinden op 23 en 24 januari in de RAI in Amsterdam, maar de organisatie ziet te veel risico’s.

“Er is te veel onzekerheid over een eventuele verlenging van de lockdown,” zo legt de organisatie in het persbericht uit, “maar ook kunnen wij niet garanderen dat we in deze onvoorspelbare situatie - met de zich snel verspreidende nieuwe virusvariant omikron, de reisbeperkingen, quarantaineregels en afstandsregels - de beurs op een veilige manier kunnen houden.”

Modefabriek afgeblazen: “Kunnen geen ijzer met handen breken”

Bij het team van Modefabriek is de verslagenheid groot. “Wij hebben geloofd en gehoopt tot het einde,” zo staat in het bericht. “Met de eerdere edities die we moesten verplaatsen, zagen we het van tevoren aankomen. Dit keer totaal niet.” De voorbereiding van de beurs was al in een vergevorderd stadium: 325 deelnemers hadden zich aangemeld, de ticketverkoop was gestart en ook de eerste stappen voor de opbouw waren gezet. “We zaten in een fantastisch rijdende trein en dan ineens klap je tegen een stalen deur aan,” aldus de organisatie. “We hadden absoluut de behoefte om door te gaan, de branche ook, maar we voelen ook dat we geen ijzer met handen kunnen breken.”

Deelnemers en bezoekers zullen nu moeten wachten tot de zomereditie van Modefabriek, die plaatsvindt op 10 en 11 juli. Het team van Modefabriek begint in januari met de voorbereidingen.

De laatste editie van Modefabriek, op 11 en 12 juli 2021, moest eveneens worden afgeblazen. Ook toen zorgden de veranderende coronamaatregelen voor te veel onzekerheid om de beurs door te kunnen laten gaan.