Jouw retailavontuur start hier: Ontmoet Scapino op de Carrièrebeurs

Op 28 en 29 maart staat Scapino in de RAI Amsterdam op de Nationale Carrièrebeurs om talentvolle kandidaten te ontmoeten en hen te laten zien waarom een carrière in de retail een slimme keuze is. Al bijna 50 jaar maakt het Nederlandse bedrijf kwaliteitsmode toegankelijk voor iedereen – en dat geldt niet alleen voor klanten, maar ook voor medewerkers. Of je nu net begint in de retail of klaar bent voor de volgende stap, bij Scapino draait alles om teamwork, klantgerichtheid en persoonlijke groei.

Van familiebedrijf tot retailspeler

In 1974 legde Berend Ziengs de basis voor Scapino met een duidelijke visie: kwaliteit moet voor iedereen bereikbaar zijn. Wat ooit begon als een winkel met betaalbare schoenen voor gezinnen, groeide uit tot een landelijke keten met een breed assortiment aan schoenen, kleding en sportartikelen. Toch blijft de oorspronkelijke missie onveranderd: iedereen helpen zonder drempels hun volgende stap te zetten – letterlijk en figuurlijk. Dit zie je niet alleen terug in de winkels, maar ook in de bedrijfscultuur. Werken bij Scapino betekent deel uitmaken van een hecht en ondersteunend team, waarin je wordt gestimuleerd om te groeien en jezelf te ontwikkelen.

Een werkplek met teamspirit en groeikansen

Geen dag is hetzelfde in de winkels van Scapino. Van het adviseren van klanten tot het aantrekkelijk presenteren van de collectie en het optimaliseren van de voorraad – elke taak draagt bij aan een sterke winkelbeleving. Maar wat Scapino écht uniek maakt als werkgever? De gezellige en motiverende werksfeer. Medewerkers helpen elkaar, leren van elkaar en vieren samen successen.

Er zijn volop doorgroeimogelijkheden: je kunt beginnen als verkoper en doorgroeien tot (assistent-)filiaalmanager of zelfs rayonmanager. Daarnaast investeert Scapino in training en ontwikkeling, met mbo-opleidingen en een digitaal leerplatform om je groei te stimuleren. Als medewerker profiteer je bovendien van aantrekkelijke personeelskortingen.

Credits: Scapino

Ontdek Scapino op de Nationale Carrièrebeurs

Scapino groeit en zoekt nieuwe talenten om het team te versterken. Daarom is de Nationale Carrièrebeurs dé gelegenheid om kennis te maken met het bedrijf en de carrièremogelijkheden.

Wat kun je verwachten bij de stand van Scapino?

Persoonlijke gesprekken over jouw carrière in de retail

Een kans om een leuke prijs te winnen door onze schoenendoos te ‘kraken’

Een ontmoeting met mascotte Scappie voor een gezellige sfeer

Wie op zoek is naar een uitdagende en afwisselende baan in de mode-retail, kan niet om Scapino heen. Bezoek de stand op de Carrièrebeurs en ontdek hoe jij deel kunt uitmaken van een retailer met een sterke visie en een warm team. Jouw toekomst in de retail begint hier!

Scoor snel je ticket via deze link !