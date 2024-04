Jubileumeditie Kingpins Amsterdam voegt nieuwe elementen toe

Denim sourcingbeurs Kingpins Amsterdam viert deze april de twintigste editie in Nederland. De jubileumeditie kent wat nieuwe elementen, maar is wel te vinden in de inmiddels niet meer zo nieuwe locatie in Halfweg.

Onder de nieuwe toevoegingen bevindt zich onder andere ‘The Gallery’. Dit is een installatie met ‘de beste stoffen en afwerkingen van beursexposanten’, aldus een bericht van de organisatie. The Gallery moet de verbeelding en creativiteit van bezoekers prikkelen.

Ook is er het ‘Future Fits Forum’ met diverse kledingstukken, zowel fysiek als digitaal. Diverse ontwerpers worden gevraagd deze kledingstukken te maken door middel van een combinatie van een vintage Levi’s 501 en een nieuwe Creora stof. Het doel is om ‘de volgende generatie van denim fit te verbeelden’. Als tweede onderdeel van het forum is er ook nog een paneltalk.

Kingpins Amsterdam noemt ook ‘Indigo Museum by Arvind’. Denimmolen Arvind heeft een eigen Indigo museum waarin ambachtslieden uit de denim en indigo-sector worden geëerd. Nu zal er een speciaal museumstuk gemaakt worden voor Kingpins.

Kingpins Amsterdam vindt op 24 en 25 april plaats in Sugarcity, Halfweg.