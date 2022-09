Kindermodebeurs Sunday School breidt uit naar twee dagen

Kindermodebeurs Sunday School breidt uit. Het evenement wordt per januari verspreid over twee dagen. De volgende editie zal daarom plaatsvinden op zondag 15 januari en maandag 16 januari.

Organisator Rob de Vos geeft in een statement aan dat geregeld de vraag kwam of de beurs niet verlengd kon worden naar de maandag. “Vanuit Nederland met name van inkopers die vanuit geloofsoverwegingen geen beurs bezoeken op zondag. En internationaal omdat men daar een beurs van minimaal twee dagen als de standaard zien.”

Sunday School verwacht komende editie daarnaast meer internationale inkopers te trekken omdat ook meerdere internationale merken hebben aangegeven graag deel te nemen aan de beurs. Het zal de achtste editie zijn van de kindermodebeurs.