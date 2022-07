Kindermodebeurs Sunday School draait weer op volle toeren

De souk van Marrakech - zoals elke editie kende kindermodebeurs Sunday School afgelopen zondag 3 juli ook een thema. Bezoekers werden bij binnenkomst verwelkomd door een walm van wierook, Oosterse tapijten en muziek die niet zou misstaan in een 'Duizend en één nacht' sprookje. De sfeer is gemoedelijk, maar onder het oppervlak liggen toch ook de zorgen over de stijgende inflatie en de disrupties in het transport.

Afgelopen februari vond Sunday School voor het eerst sinds de start van de pandemie weer fysiek plaats. Pas twee weken voordat het evenement doorgang zou vinden kwam hier duidelijkheid over. Het resultaat was dat de beurs toen een kleinere opzet had en niet alle gewoonlijke merken uiteindelijk deelnamen. Nu is Sunday School terug op volle toeren met oude bekenden en nieuwe gezichten.

Al vroeg in de ochtend op zondag klinkt er vrolijk geroezemoes. Er is zelfs hier en daar wat Duits en Engels te horen. De stands trekken al genoeg bezoekers, maar de wandelpaden zijn niet overvol. Bij diverse stands is er te horen dat men blij is om weer samen te komen op deze manier. Zo hebben merken en agenturen uitnodigingen gestuurd naar hun klanten en naar prospects, maar vaak zijn er geen harde afspraken gemaakt. "We zien wat er aan komt waaien," zo klinkt het regelmatig. Het event is vooral een ideale netwerkgelegenheid, orders worden er bijna niet geschreven aldus de diverse merken die FashionUnited tijdens het bezoek aanspreekt.

Kindermode sector weer op volle toeren tijdens Sunday School

Voor Tumble 'n Dry is het weer het tweede seizoen dat het kindermodemerk wholesale doet. Toen het merk in 2020 een doorstart maken werd wholesale op een laag pitje gezet, maar de vraag van retailers bleef zo groot dat het merk naast e-commerce weer wholesale ging doen. De eerste wholesalecollectie is nu net uitgeleverd en de tweede collectie voor de markt is te zien in de grote stand op Sunday School.

Nieuw merk Daily Seven is rond het middaguur al zeer tevreden over de opkomst. Het merk zit nu in het derde seizoen, maar staat vanwege de pandemie voor het eerst op een beurs. Het nieuwe merk met eigen gemaakte prints trekt veel bekijks en wordt niet over het hoofd gezien naast grote merken zoals Levi's, Rellix en Indian Blue Jeans.

Bij modegroep Vegotex zijn meerdere merken te zien waaronder Lemon Beret. De groep heeft diverse eigen merken en doet ook private labelling, waardoor Lemon Beret in het verleden wat op de achtergrond raakte, zo vertelt sales manager Séverine Ehlinger. De groep is actief in 27 landen, maar er is een hernieuwde focus op de Benelux, zo vertelt Ehlinger. Daarbij is ook een nieuwe hoofddesigner aangesteld en verhuisd het bedrijf binnenkort naar een nieuw pand. "Dat geeft nieuwe energie." De collectie van Lemon Beret springt eruit met vrolijke pasteltinten en prints. "We hebben hier bewust voor gekozen omdat iedereen zin heeft in deze zomer. Het mag weer."

Bij Jack & Jones Junior is de stand duidelijk ingericht in meerdere segmenten. Het merk is sinds de oprichting afgelopen jaren steeds verder uitgebreid waardoor er twee duidelijke lijnen zijn ontstaan binnen het merk. De grote keuze leidt er ook toe dat retailers vaak naar één van de twee hangen. Daarnaast breidt het jeansaanbod van Jack & Jones ook steeds verder uit waardoor ook de prijzen meer gaan variëren. Een spijkerbroek waar meer werk voor nodig is, zoals bij het destressed maken, of bij de wassingen, zijn natuurlijk duurder. De prijsverhogingen hebben niet te maken met de huidige oplopende inflatie, zo vertelt een woordvoerder van het merk.

Inflatie en transportdisrupties als donkere wolken over Sunday School

Dat men nog niet weet welke kant de inflatie nog op gaat blijft een onderliggende factor tijdens de beurs. Voor veel van de mensen die FashionUnited spreekt is de inflatie een onzekere factor, maar komt uit de gesprekken nog niet naar voren dat er concreet actie wordt ondernomen. Naast de inflatie heeft de modesector met nog meer te maken, waaronder de disruptie van het transport. Ook dit probleem is nog niet voorbij. Rick Mauriks van Mauriks Mode Agenturen dat onder andere Levi's vertegenwoordigd geeft aan dat de merken die zijn gaan nearshoren de winnaars zijn. Zo beschrijft hij dat bij een van de merken die hij vertegenwoordigd de jassen uit de collectie al in maart klaar waren, maar sindsdien vast zitten in de Shanghai.

Gedurende de ochtend schijnt de zon flink, maar zijn er in de verte donkere wolken te zien. Wie in tekens gelooft kan het zien als de diverse donkere wolken die boven de mode industrie in zijn geheel hangt. Rond het middaguur komt er een stortbui naar beneden waardoor halsoverkop de gehele horeca van het evenement overdekt moet worden. Het vrolijke evenement ziet er opeens heel anders uit. Nadat de bui is gepasseerd wordt de horeca voorzichtig weer opgestart en wordt geprobeerd de wierook bij de ingang weer aan te steken. Enkele bezoekers hebben besloten een sprint te trekken naar hun auto en vertrekken. Aan de horizon is nog een dreigende lucht te zien, maar het event gaat weer verder. Hoe de sector verder gaat na de dreigende donderwolken van de inflatie is nog maar de vraag.