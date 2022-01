Kindermodebeurs Sunday School en nieuwe beurs Brandshatch gaan door op 6 februari

Zowel Sunday School als Brandshatch gaan door op 6 februari in evenementenlocatie De Fabrique in Maarssen. Dit meldt de organisatie in een persbericht.

Voor Sunday School betekent het na twee jaar afwezigheid een terugkeer. Het wordt de zesde editie voor de kindermodebeurs. Een groot aantal merken heeft zich aangemeld om met een stand op de beurs te staan, zo blijkt uit het merken overzicht. Zo zijn er oude bekenden zoals Tumble ‘n Dry, Ai & Ko, AO76, Cars Jeans, Noppies, Raizzed, Street Called Madison, Seven One Seven, maar zijn er ook nieuwe gezichten. Nieuw op de beurs zijn Peuterey, Save the Duck, Mason’s, Pepe Jeans, EcoAlf, Hackett, Scalpers,Bo Bell, Just Say Wizz, Naturino, Blue Rebel, Tumble ’N Dry, Baje Studio, Tocoto Vintage, Copenhagen Colours, Maison Tadaboum, Musli by Green Cotton, Pexi Lexi, Christiane Rhode, US Polo Assn, In Gold We Trust, Framkie & Friends, Stella Mc Cartney, Petit Bateau, MUMS, Supply & Co, Replay shoes, Blauer Shoes, Sun68 shoes, Palladium shoes, Jimmy Lion shoes, Cruyff, Lion of Leisure, Mim-pi, The New Chapter, Mud Jeans, Klein Baby, Little Pieces en Vero Moda.

Gelijktijdig met Sunday School vindt de nieuwe beurs Brandshatch plaats. Deze beurs stond al geruime tijd op de planning, maar het debuut werd onder andere wegens de pandemie steeds uitgesteld. Brandshatch is een evenement met modemerken voor volwassenen. Onder de deelnemende merken bevinden zich Aimée the label, Ecoalf, Femme du Sud, G-Star Raw footwear, HNST, Hackett, Kuyuchi, HV Society, Maje, Sandro, Pepe Jeans, Scalpers, Ted Baker en The Jogg Concept.

Beide beurzen zijn op zondag 6 februari tussen 10:00 en 18:00 uur te bezoeken. Tickets zijn online te koop voor 12,50 euro en geven toegang tot beide beurzen.