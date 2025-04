Kingpins Amsterdam keert terug met nieuwe CEO: Vijf vragen over wat je kunt verwachten

Denimbeurs Kingpins keert op 16 en 17 april terug naar de regio Amsterdam voor een nieuwe editie. Nieuw dit jaar zijn onder meer een ‘Made in Japan’ sectie, een Jeanius Hub en een nieuwe algemeen directeur. Fashion United spreekt met algemeen directeur Vivian Wang over alle vernieuwingen.

Kingpins krijgt deze april een aantal nieuwe functies. Waarom was het belangrijk om vernieuwing door te voeren?

We willen dat zowel exposanten als bezoekers het gevoel hebben dat Kingpins meer is dan alleen een plek om zaken te doen. De kern van de beurs blijft natuurlijk het sourcen en het leggen van contacten, maar het gaat ook om het creëren van een ruimte waar mensen die het werk achter betere producten en betere fabrieken echt begrijpen en waarderen, samen kunnen komen.

De denimindustrie is voortdurend in ontwikkeling en we zien dat onze exposanten echt moeite steken in innovatie en technologie, en verder gaan dan de traditionele five-pocket. Als platform moet Kingpins ook evolueren. We willen nieuwe ideeën stimuleren, de mindset prikkelen en onze community de tools en mogelijkheden geven om grenzen te blijven verleggen.

Door elk seizoen nieuwe functies en ervaringen te introduceren, spelen we niet alleen in op verschuivingen in de industrie, maar tonen we ook onze toewijding om een nuttige, relevante en inspirerende ruimte te zijn voor iedereen die aanwezig is.

Kunt u ons meer vertellen over de ‘Made in Japan’ sectie?

Het idee voor ‘Made in Japan’ is eigenlijk ontstaan vanuit de oorspronkelijke gedachte van Kingpins: we hebben er altijd naar gestreefd om fabrikanten van hoge kwaliteit in contact te brengen met betrouwbare, vooruitstrevende merken.

In de loop der jaren heb ik zowel de wereld als onze industrie zien veranderen, en wat me blijft inspireren is de toewijding die ik zie van iedereen op de beurs: een gedeeld doel om een betere toekomst op te bouwen, betere producten te creëren en meer verantwoorde fabrieken te ondersteunen.

Tijdens mijn recente reis naar Japan werd ik herinnerd aan de ongelooflijke vasthoudendheid en het vakmanschap dat de Japanse cultuur kenmerkt. Hun aanpak, geworteld in precisie, zorg en langetermijndenken, resoneert diep met waar Kingpins voor wil staan. ‘Made in Japan’ is onze manier om die spirit in de beurs te brengen. Het is een samengestelde ruimte die niet alleen de productkwaliteit benadrukt, maar ook de waarden erachter.

Kingpins Amsterdam krijgt ook een Jeanius Hub. Waarom was het belangrijk om dit op te zetten?

Het idee voor de Jeanius Hub is al een aantal seizoenen in de maak. In de loop van de tijd hebben we een echte behoefte gezien aan een ruimte waar bezoekers op een meer interactieve manier met nieuwe ontwikkelingen in aanraking kunnen komen, door middel van praktische workshops, live demo's en andere meeslepende ervaringen. Het is bedoeld als een bestemming voor onderzoek en ontdekking.

Voor mij gaat de Jeanius Hub over meer dan alleen het presenteren van producten; het gaat erom de industrie aan te moedigen om out-of-the-box te denken. Door ondernemers en bedrijven die zich toeleggen op nieuwe innovaties en technologieën binnen te halen, kunnen we een zaadje planten dat wellicht verandering inspireert. Als Kingpins dat soort denken kan aanwakkeren, dan hebben we een kans gecreëerd voor de industrie om te evolueren en echt een verschil te maken.

We zijn enthousiast over de lancering en kijken ernaar uit om de Hub in de loop van de tijd te zien groeien en een integraal onderdeel van Kingpins te zien worden.

Kingpins brengt de educatieve reeks terug met een focus op mensen die nieuw zijn in de industrie. Wat kunnen ze verwachten?

Educatie is sinds de beginjaren een kernonderdeel van Kingpins. Onze Denim Talks seminarreeks is een plek om belangrijke onderwerpen in onze industrie te delen en te bespreken, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In het verleden boden we een vergelijkbare Denim 101-cursus aan voor retailers en merken om denim design- en sourcingteams te helpen informeren over de speciale kenmerken van denimdesign, productie en afwerking.

Hoewel dit een introductiecursus is, denken we dat het nuttig zal zijn voor de volgende generatie denimcreatieven, maar ook voor doorgewinterde professionals.

Hoe zou u willen dat Kingpins er over vijf jaar uitziet?

Ik wil het Kingpins-platform blijven gebruiken om de wereldwijde denimgemeenschap samen te brengen, inclusief de hele toeleveringsketen van boerderij en vezel tot productie en afwerking en uiteindelijk tot de eindconsument.

Mijn hoop is dat bezoekers en exposanten van Kingpins over vijf jaar hetzelfde gevoel van gemeenschap, kansen en authenticiteit zullen ervaren als vandaag. Ik wil dat de beurs relevant en integraal blijft voor de denim business en dat betekent meebewegen met onze community.