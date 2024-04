Denimbeurs Kingpins door de ogen van drie denim inkopers

Denim sourcingbeurs Kingpins is vaste prik voor veel denim professionals. Zo ook voor de inkopers van Butcher of Blue, Kuyichi en Jeans Centre. Wat zijn hun redenen voor een bezoek, welke dingen hopen ze bij Kingpins te vinden en wat hebben ze al gespot?

Bij alle drie de inkopers die we spreken staat het onderhouden van contacten en het bouwen van relaties hoog op de lijst van redenen om naar Kingpins te gaan. Een van die inkopers is Maarten Reijnders, mede-oprichter van denimmerk Butcher of Blue. “We proberen hier elk jaar en elke editie te zijn,” zo legt hij uit. “We hebben een prachtig distributienetwerk en een hele gezonde supply chain. Wat voor ons belangrijk is, is dat we heel nauw samenwerken met onze suppliers. We willen een relatie opbouwen en dat kost ook tijd.” Reijnders legt uit dat Butcher of Blue relatief kleine aantallen produceert en dat dit ook duidelijk moet zijn bij de leveranciers voordat er met de samenwerking begonnen wordt. “Kingpins is voor ons daardoor heel erg relevant. We kunnen op zo’n moment uitleggen waar ons merk voor staat en we kunnen de tijd nemen om aan de relatie te werken.”

Reijnders geeft aan dat hij niet actief op zoek is naar nieuwe suppliers, maar dat het wel goed is zijn gezicht te laten zien, samen met zijn team, tijdens de denimbeurs. “Ook zodat de leveranciers waar we niet mee werken zien dat we hier zijn en waar we mee bezig zijn. Wellicht dat we in de toekomst wel wat voor elkaar kunnen betekenen.” Reijnders merkt daarbij op dat het voor zijn merk fijn zou zijn als er ook wat kleinere high end denimweverijen zouden zijn op Kingpins.

Een andere aanpassing die wellicht goed zou zijn is het creëren van meer plekken om afspraken te hebben. Er zijn een paar kleine meetingplekken gecreëerd op de beursvloer, maar deze lijken nog niet zo bekend te zijn of veel gebruikt. “Als je op een stand staat, ben je best wel ingesloten. Het is fijn als je je even kan afzonderen, bijvoorbeeld met leveranciers waar je niet makkelijk heen kan, zoals bedrijven in China of zelfs Italië. Als ze dan hier in Amsterdam zijn, zou het fijn zijn als je hier op de beurs je even kan afzonderen om te praten zonder dat er steeds nieuwe mensen de stand in lopen.”

De Butcher of Blue-oprichter ziet Kingpins ook als een plek om de vinger aan de pols te houden binnen de denim markt. “We zien hier nu een bevestiging dat de markt in transitie zit als het aankomt op pasvorm en stoffen. De markt had heel lang een focus op stretch en slim fit en dat paste niet bij ons als merk. Nu zie je dat de markt juist gaat naar andere fits en stevigere stoffen. Het is niet dat we een vooruitziende blik hebben, we maken gewoon wat we zelf mooi vinden en houden aan die kernwaarden vast.”

The Gallery, een nieuw concept van Kingpins. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Iets wat ook terugkomt bij alle inkopers die FashionUnited spreekt, is het bezoeken van de trendseminar van Denim Dudes. Kuyichi’s Bjorn John Baars heeft hem al achter de rug als FashionUnited hem spreekt.

“Ik vind de sfeer op Kingpins heel leuk. Een beetje kijken wat de mensen dragen, oud collega’s weer spreken”, zo legt hij uit. De ogen worden wel altijd open gehouden voor nieuwe innovaties, maar Kuyichi werkt ver vooruit en maakt keuzes voor stoffen ruim van tevoren. Ook wordt er lang doorgewerkt met eerder geselecteerde doeken. Wat betreft innovaties verwacht Baars ook dat ze deze kunnen vinden bij Bossa, de grootste partner van Kuyichi. “Natuurlijk vinden we het leuk om te kijken wat andere denimweverijen hebben. Zo zagen we het woord regeneratief opkomen, nadat we het opgenomen hadden in ons proces. Dus dat is altijd een fijne bevestiging. ”

Kuyichi wil op het gebied van duurzaamheid voorop lopen. Nu is dat niet altijd even makkelijk, ook in de samenwerking met winkeliers niet. “Sommigen kijken naar certificaten, terwijl regeneratief nog geen certificaat heeft. Soms willen ze het dan niet. Terwijl regeneratieve productie de balans in het ecosysteem wel meer gaat herstellen. Dat blijft lastig wanneer een term nog niet zo bekend is. Het is dus ook aan ons om het uit te leggen aan de klanten.”

Kingpins editie april 2024. Credits: Kingpins

Lucas Verhoef van zowel Jeans Centre als Garcia is aan het einde van zijn Kingpins bezoek erg enthousiast over een nieuwe innovatie die hij heeft gezien. Het gaat over de Fitsense technologie van Lycra waarbij stretch denim door middel van een speciaal proces verstevigd kan worden. “Dit vond ik echt heel tof. Dat zou voor onze denimfits bij dames heel goed van pas komen.”

Verhoef spendeert zijn dag op Kingpins samen met zijn Garcia-collega’s. Zijn Garcia collega’s focussen zich op de stoffen en Verhoef houdt de eindklant scherp in het vizier. “Ik zit eigenlijk tussen de wholesale en retailorganisatie in. Ik koop bij Jeans Centre de eindproducten in, maar we kopen ook veel in bij ons zustermerk Garcia.” Verhoef brengt dan ook vooral de input vanuit de winkels met zich mee. Waar zijn klanten naar op zoek en wat is de feedback. In combinatie met de kennis van zijn Garcia-collega’s komt daardoor een compleet beeld naar voren wat nodig is binnen de denim inkoop van moederbedrijf JOG Group. “Mijn doel is om te zoeken naar iets waar ik de consument nog blijer mee maak.”

Kingpins biedt met de denimlooks van de bezoekers ook inspiratie. “De cowboy en Americana trend was al langer gaande, dus dat voelt nu niet heel nieuw meer.” Maar te zien aan de bezoekers gaat deze trend nog lang niet weg. Op het gebied van inspiratie zou Verhoef wel wat meer willen zien. “Natuurlijk is er de seminar, maar het zou bijvoorbeeld ook fijn zijn als er meer fysieke items zijn met stoffen van denim producenten die hier op de beurs staan. Niet alleen uitgevoerd in jeans, maar ook in andere producten. Zodat je echt kunt zien wat je als merk met een stof kan.” De inkoper geeft aan dat het team net een hele toffe denimstof heeft gezien, maar nog niet helemaal voor hen zag hoe deze te gebruiken. “Wellicht kan Kingpins diverse showmomenten implementeren in het evenement. Dan gaat het stuk inspiratie net wat verder.”