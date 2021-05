Kingpins keert fysiek terug in New York, Amsterdam-editie nog digitaal

Denimbeurs Kingpins komt nog niet fysiek terug naar Nederland dit jaar. De Amsterdam-editie die traditioneel in oktober plaatsvindt zal nog digitaal zijn. Later dit jaar zal Kingpins wel fysiek plaatsvinden in New York in december, zo blijkt uit een nieuwsbrief van de organisatie.

Kingpins schrijft dat het geen makkelijke beslissing was om de Amsterdam-editie niet fysiek te doen. “Het was niet makkelijk want we willen de show fysiek doen meer dan we met woorden uit kunnen drukken, maar het is gewoon niet de juiste tijd. We zullen in plaats daarvan Kingpins24 vanuit de veiligheid van ons huis organiseren,” aldus de nieuwsbrief. Kingpins24 is het digitale beurs format dat Kingpins vorig jaar introduceerde.

In december zal in New York wel een fysieke Kingpins plaatsvinden. “Het is enorm spannend dat we kunnen aankondigen dat we onze New York show op 6 en 7 december organiseren in ons thuis op Pier 36,” aldus het bericht. “Wat eerst een plek was die net een schoenmaat te groot was, is nu tijdens de pandemie het perfecte formaat vanwege de grootte waardoor mensen zich veilig kunnen voelen en afstand kunnen houden.”