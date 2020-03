Kingpins kondigt nieuwe online denimbeurs Kingpins24 aan

Kingpins gaat online. Dit maakt de organisatie bekend in een persbericht. Kingpins24 is namelijk het nieuwe online denim event. De eerste editie vindt plaats op 22 en 23 april, de datum waarop Kingpins Amsterdam oorspronkelijk zou plaatsvinden.

Op Kingpins24 zijn livestreams te volgen van onder andere paneltalks, interviews en presentatie van deelnemers te bekijken. Daarnaast kan men in gesprek gaan met elkaar en is er on-demand content van partners van Kingpins uit de industrie, zo luidt het bericht. “Kingpins24 is onze poging om de jeans industrie samen te brengen, zelfs nu we verplicht gescheiden zijn,” aldus het persbericht. De trendtalk van DenimDudes is de enige content waarvoor betaald moet worden. Dit kost 35 pond (38 euro) en kan voor geregistreerd worden.

Kingpins24 gaat live op 22 april om 9:00 ‘s ochtends, Central European Time en zal sluiten om middernacht op 23 april. Meer informatie wordt binnenkort onthult. Men kan zich registreren om op de hoogte gehouden te worden via Kingpins.