Kledingproductie in de Egeïsche Zeeregio in Turkije

De kledingindustrie in Turkije is van oudsher een van de toonaangevende sectoren in het land, gestimuleerd door de wijdverspreide en innovatieve productiemogelijkheden en de voordelen die het gebied heeft ten opzichte van de concurrentie. Turkije is wereldwijd gezien de zesde exporteur van kleding en staat zelfs op de derde plaats waar het levering aan Europa betreft. In 2019 exporteerde de Turkse kledingindustrie voor bijna 18 miljard dollar via zo’n tienduizend productie- en exportbedrijven. Turkse kledingfabrikanten leveren aan kopers wereldwijd en produceren voor een breed scala aan mondiale merken.

De Egeïsche Zeeregio heeft een belangrijke functie in de kledingproductie van Turkije. De Aegean Apparel Exporters' Association vertegenwoordigt meer dan duizend aangesloten bedrijven die gevestigd zijn in of rond de Egeïsche regio en actief zijn in de productie en export van een groot assortiment hoogwaardige kledingproducten. De gezamenlijk export van de leden bedraagt 1,3 miljard dollar per jaar.

De Aegean Apparel Exporters' Association probeert op allerlei manieren de kledingexport van de Egeïsche regio en Turkije te bevorderen, waarbij de focus ligt op het uitbreiden van het assortiment aan exportproducten en het vinden van nieuwe markten.

De Egeïsche Zeeregio is een van de belangrijkste centra voor de productie van exclusieve kledingproducten. Kledingfabrikanten in het gebied hebben een streepje voor op de concurrentie dankzij de aanwezigheid van getalenteerde ontwerpers, jonge en gekwalificeerde arbeidskrachten en de juiste mix van designhistorie en -cultuur. Naast ontwerpcapaciteiten beschikken de Egeïsche fabrikanten ook over een sterk transport- en communicatienetwerk en de nodige flexibiliteit voor het produceren van zowel grote als kleine hoeveelheden.

De regio produceert daarnaast het hoogwaardige "Egeïsche Katoen" en heeft hierdoor een uitgebreid productienetwerk gecreëerd voor gebreide en geweven heren-, dames-, kinder- en babykleding. De streek is bovendien gespecialiseerd in de productie van biologische kleding en textiel, wat onder meer te zien is aan de vele bedrijven met een Global Organic Textile Standard Certification en aan de productiestijging van Better Cotton.

Voor veel wereldwijd bekende merken en winkelketens is het gebied een betrouwbare productiepartner, vooral vanwege de hoge mate van flexibiliteit in productie- en levertijden en de modegerichte houding, evenals de geografische ligging ten opzichte van de Europese markt. Vanwege die nabijheid zal het inkoopvolume in de komende periode waarschijnlijk verschuiven van de traditionele productiecentra naar andere landen, en dan voornamelijk naar Turkije en andere landen in het Middellandse Zeegebied.

Tijdens de Covid-19-pandemie heeft de Aegean Apparel Exporters' Association duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Kledingfabrikanten in de Egeïsche Zee hadden overigens al langer de noodzaak van duurzame productie opgemerkt en hadden 2020 uitgeroepen tot "Jaar van de Duurzaamheid". Daarnaast voerden ze diverse projecten en activiteiten uit om duurzaamheid bij de leden verder onder de aandacht te brengen. De Aegean Apparel Exporters' Association heeft ook een nieuw duurzaamheidscluster opgezet met als doel de management- en operationele processen van de 30 aangesloten bedrijven te optimaliseren.

De Aegean Apparel Exporters' Association was de eerste vereniging van exporteurs in Turkije die lid werd van het Global Compact van de Verenigde Naties, Global Compact is het grootste duurzaamheidsinitiatief ter wereld gebaseerd op de universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. De vereniging is ook van plan om andere projecten te ontwikkelen, waaronder webinars over duurzaamheid, om zo de mogelijkheden en capaciteiten van de leden verder te vergroten.