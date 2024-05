Kopenhagen krijgt nieuwe modebeurs erbij in juni

Deense hoofdstad Kopenhagen krijgt er een nieuwe modebeurs bij: Mandatory CPH. De beurs vindt in tegenstelling tot branchegenoot CIFF plaats aan het begin van het inkoopseizoen, zo is te lezen in een persbericht.

Mandatory CPH zal zo’n honderd merken tentoonstellen, zowel mannen- als damesmode. De beurs vindt plaats van 26 tot en met 28 juni. “Geboren vanuit de behoefte van de industrie om gelijksoortige merken te verenigen eerder in het inkoopseizoen, biedt Mandatory CPH een uniek ‘op afspraak’ showroom ervaring in een professionele en bekende sfeer”, aldus het persbericht.

De beurs vindt plaats in de Øksnehallen, de oude locatie van beurs Revolver. Revolver is enkele seizoenen geleden samengegaan met beurs CIFF, die altijd in het Bella Center in Kopenhagen plaatsvindt. Het is de bedoeling dat de nieuwe beurs twee keer per jaar zal plaatsvinden. Merken die zich al hebben aangemeld zijn Henrik Vibskov, Missoni en Aspesi. De gehele merkenlijst wordt aangekondigd begin mei.

Achter Mandatory CPH zit Mads M. Petersen. Petersen is eerder co-directeur geweest van CIFF tussen 2013 en 2020. Ook in het team van de nieuwe beurs zit Clara Leone, die juist aangesloten was bij de beurs Revolver.

“Waar Copenhagen Fashion Week zich onderscheidt als een toonaangevende speler met showcases van runway shows, presentaties en gesprekken in augustus, is Mandatory CPH simpelweg een showroom die de merken ondersteunt met een handelsplatform op een eerder tijdstip in het seizoen”, aldus Petersen in het persbericht. Branchegenoot CIFF vindt namelijk pas begin augustus plaats.