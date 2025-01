Lingerietrend herfst/winter 2025/26 'New Sexy' domineert Salon International de la Lingerie

De Salon International de la Lingerie (SIL), gehouden van 18 tot 20 januari en georganiseerd door WSN Developpement, introduceert de lingerietrend 'New Sexy' voor de herfst/winter 2025/2026. Het Wellness-gedeelte op de beurs en de gepresenteerde producten sluiten aan bij een bredere maatschappelijke trend rondom welzijn. De beurs vindt plaats in Paris Expo Porte de Versailles, samen met de zusterbeurs Who's Next. Hier creëren 400 exposerende lingeriemerken een intieme sfeer die perfect past bij het karakter van de beurs.

Samenvatting De Salon International de la Lingerie 2025 presenteert een herfst/winter 2025/2026 lingerietrend gericht op een zelfverzekerde "New Sexy", met items die de vrouwelijke vormen benadrukken.

Korsetten, jarretelles en bustiers maken een sterke comeback, symboliseren vrouwelijke bevrijding en integreren in gelaagde looks.

De lingerie-industrie evolueert met merken die innovatieve en inclusieve producten aanbieden, comfort en sensualiteit combineren en vertrouwen op een multi-brand netwerk dat persoonlijke service biedt.

"Winter 2025/2026 ziet de terugkeer van ultra-sexy. Dit komt tot uiting in zwart en een vakkundig gebruik van kant, borduurwerk, jacquard en strategisch geplaatste motieven. Het is geen opzichtige ultra-sexy, maar lingerie die de vrouwelijke vormen benadrukt en die vrouwen voor zichzelf dragen, om zich krachtig te voelen," aldus Vanessa Causse, directeur publicaties van Trend Union, trendvoorspeller op de beurs gedurende 12 jaar en hoofd van de 'Interfilière' en 'Lingerie Shop' forums, in gesprek met FashionUnited.

Bewijs hiervan is de modeshow gehouden op zaterdag en zondag, met de must-haves van het seizoen. De modellen tonen met trots en zelfvertrouwen hun rondingen (een verfrissende verandering ten opzichte van ready-to-wear of couture shows), dankzij ingetogen ondergoed, het verdwijnen van beugels, een lichtere sexy esthetiek en talloze bodysuit-opties.

Must Have Fashion Show, Internationale Lingeriebeurs januari 2025 : Credits: Salon international de la Lingerie

Modeshow, Internationale Lingeriebeurs Credits: KIm Weber

Korsetten, jarretelles, bustiers en bandjesdetails: Top 4 lingerie items voor herfst/winter 2025/2026

Deze sexy revival kan bijna onverwacht worden genoemd in een tijd waarin de mode genderneutraliteit omarmt. Van een afstand lijkt deze wereld nog steeds ondergedompeld in zogenaamde "shapewear" lingerie – comfortabel en naadloos – waar Kim Kardashian met haar merk Skims een pionier in was. De sprong van figuurcorrigerende slips die de billen en buik gladstrijken naar kanten strings met een metalen clitorisstimulerende piercing, zoals te zien op de stand van het Oekraïense merk Anoeses, lijkt een nog grotere sprong dan de overstap van sneakers naar stiletto's.

Kijk voor verder bewijs naar Chantelle. Niet Chantelle X, een meer gewaagde lijn die door de Franse marktleider is gelanceerd, maar het 'SoftStretch Power'-assortiment van het merk introduceert een nieuwe bralette. Voor deze nieuwe generatie bh is Chantelle's kenmerkende SoftStretch-stof nu verkrijgbaar in een dubbele laag (190 gram maal twee), versterkt door een hoogwaardige hechtstructuur en Airbonding-technologie (een hechttechnologie met behulp van plakband). Het resultaat: comfort en zachtheid.

Chantelle "SoftStretch Power" Credits: F. Julienne

Lopend door de gangen van de beurs is het ook onmogelijk om de vrouwen te missen die bh's en korsetten over hun shirts dragen. Zou de avant-garde kunnen liggen binnen deze opkomende nichemerken zoals de New Yorkse labels Kiki de Montparnasse en Skarlett Blue, of Mon Tiroir, wiens ontwerper zeker de aandacht trok van de aanwezigen? Maar als ze niche zijn, zijn ze dan echt representatief voor de markt?

Qingru Xie voor Mon Tiroir, Credits: F. Julienne

Voor velen zijn ze dat wel. Dit blijkt uit Maison Lejaby, waarvan de visuals duidelijk deze richting aangeven, met lingerie die als bovenkleding wordt gedragen, en een minder "preutse" vrouw portretteert, of in ieder geval een vrouw die bevrijd is van bepaalde beperkingen. De paradox? Aan het begin van de vorige eeuw beperkten het korset en de tailleband het lichaam. Vandaag de dag zijn ze een symbool geworden van vrouwelijke bevrijding, na #MeToo.

Maison Lejaby Credits: F. Julienne

Elders worden lokale Franse merken steeds interessanter voor internationale spelers. Het Parijse merk Maison Lejaby is bijvoorbeeld overgenomen door de Indonesische fabrikant Bra Pro Ltd., een belangrijke leverancier van damesondergoed, die grote retailmerken (zoals H&M) bedient in Indonesië, de VS, Europa, Canada, Australië en Azië. Eigendom zijn van een fabrikant is een aanzienlijk voordeel voor de nieuwe CEO, Xavier Martin, een specialist in de industrie die voorheen werkte bij bedrijven zoals Huit, Simone Perele en Aubade.

Maison Lejaby Visual Credits: Maison Lejaby

Het merk, geproduceerd in Indonesië en Noord-Afrika met Europese materialen, maakt furore op de Amerikaanse markt met "verleidelijke, goed passende producten zonder concessies te doen aan comfort", legt Xavier Martin uit aan FashionUnited.

Een andere marktleider, de Franse familiegroep Lise Charmel, die ongeveer 20 eigen winkels exploiteert en in meer dan 500 winkels in Frankrijk wordt verkocht, omarmt ook de trend van lingerie als bovenkleding, zoals blijkt uit een modeshow die op hun stand werd gehouden, met een zwart en gouden guipure korset.

Lise Charmel, modeshow op hun stand Credits: Lise Charmel

Waar Lise Charmel echter echt de tijdgeest vat, is door een cultureel pop-upconcept genaamd 'literair café' te combineren met deze nieuwe verleidelijke stijlen. Met gepatenteerde rieten stoelen en ronde Parijse cafétafels doet de sfeer denken aan de vrije geest die wordt geassocieerd met vrouwen uit bepaalde Parijse wijken, verwant aan de Franse filosoof Simone de Beauvoir.

Marktevolutie mogelijk gemaakt dankzij multi-brand netwerk dicht bij de klant

Dit is precies waar het Franse Action Culottée, een collectief van onafhankelijke retailers gericht op ondergoed, over spreekt. Tijdens een conferentie legde de groep, die bekend staat om een initiatief waarbij leden tijdens de pandemie slips naar de Franse politicus Jean Castex stuurden om het belang van ondergoed als consumptiegoed te onderstrepen, uit: "Het is onze taak om de merken te kennen en deskundig advies te geven. Lingerie is een intiem gebied dat moet worden ondersteund door bekwame professionals."

Ze noemden vervolgens alles wat digitale handel niet in staat stelt om gepersonaliseerde service te vervangen, zoals veranderingen in lichaamsvorm (bh-cupmaten zijn niet hetzelfde gedurende het hele leven), het bestrijden van bodyshaming door een vertrouwensrelatie en loyaliteit, enz.

In deze context hebben merken die het aandurven om de intieme relatie met het vrouwelijk lichaam te verkennen, commercieel potentieel. Met dit begrip gingen we naar de stand van de Oekraïense ontwerper Anoeses, een merk dat wordt verkocht in de Brigade Mondaine boetiek, die luxe erotische lingerie, designerlingerie en BDSM-accessoires verkoopt.

Anoeses Credits: F. Julienne

Het merk brengt een modern aanbod van zwart mesh ondergoed, versierd met leren bandjes en metalen kettingen; een lijn suggestieve sieraden (bijvoorbeeld armbanden die transformeren in handboeien); en zelfs parfums, genoemd als uitnodigingen tot plezier: Can I Touch You?, Keep Doing That, Never Felt Like This Before.

Anoeses Credits: F. Julienne

Laatste stop: het Wellness-gedeelte, waar het B2B-team van Gisele International intieme wellnessmerken - Überlube (een glijmiddel), Love. not war en Biird (seksspeeltjes), en Crave-sieraden - op de markt brengt. De CEO van het bedrijf, Lisa Sananes, omarmt deze commerciële link met vrouwelijk plezier volledig. Ze staat symbool voor een verschuiving waarbij plezier niet langer door mannen voor mannen wordt gedefinieerd, maar door vrouwen voor vrouwen. En, zonder verder oponthoud, biedt ze ons een seksspeeltje aan, als bewijs van de ongeremde aard van de nieuwe generatie.

Love Not War, duurzame seks Credits: F. Julienne