London Textile Fair uitgesteld tot januari 2021

De London Textile Fair staat niet meer op de agenda voor 22 en 23 oktober dit jaar. Het event is verschoven naar januari 2021 op advies van de Britse overheid. Een exacte datum voor de beurs in januari wordt nog niet genoemd door de organisatie in het bericht. Vanwege de nieuwe restricties vanwege de pandemie kunnen conferenties en beurzen niet meer plaatsvinden.

De organisatie van het event heeft echter geschakeld. Vanaf dinsdag 29 september tot en met vrijdag 23 oktober kunnen geïnteresseerden een bezoek brengen aan de London Textile Fair Showroom Event, zo is te lezen in een e-mail van de organisatie. Van tien uur ‘s ochtends tot en met vijf uur ‘s avonds is het evenement bijna een maand lang te bezoeken. Alle corone maatregelen worden in acht genomen, zo benadrukt de organisatie.

Mode- en textielbeurzen zoeken sinds het begin van de pandemie naar goede alternatieven voor de beurs. Zo ging bijvoorbeeld Kingpins digitaal, focuste CIFF zich op de nationale markt en de showrooms, maar andere beurzen stelde events uit tot minstens 2021.