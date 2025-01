LynnSophie®: Nieuwe grenzen verkennen bij Modefabriek

Het Nederlandse luxe modemerk LynnSophie®, speciaal ontworpen voor werkende moeders, bereidt zich voor om haar nieuwste collectie te presenteren op Modefabriek, hét toonaangevende modevak evenement in de Benelux. De beurs, die plaatsvindt op 26 en 27 januari in EXPO Greater Amsterdam in Vijfhuizen, biedt labels een ongeëvenaarde kans om in contact te komen met professionals uit de branche en hun visie op duurzame luxe te benadrukken. Voor LynnSophie® is dit evenement een belangrijke mijlpaal in haar wereldwijde expansie. Nieuwe mogelijkheden worden verkend in Australië, New York en Dubai, naast een groeiende aanwezigheid in Europese landen zoals Duitsland, België, Zwitserland, Noord-Italië, Oostenrijk en Ierland.

Merkzichtbaarheid versterken op Modefabriek

Modefabriek's reputatie als hét modevak evenement in de Benelux maakt het een ideale keuze voor LynnSophie® om zich met de branche te verbinden. Als Distribution Specialist van het merk speelt Ralf van Kempen een cruciale rol in het smeden van deze connecties. Hij gebruikt zijn uitgebreide netwerk om deuren te openen voor LynnSophie® in zowel gevestigde als opkomende markten.

Credits: LynnSophie®

"Modefabriek is een uitstekend platform dat ons niet alleen in contact brengt met nieuwe agenten en distributeurs, maar ook internationale aandacht genereert voor de lancering van LynnSophie," aldus van Kempen. Evenementen zoals Modefabriek bieden merken een unieke gelegenheid om hun collecties te presenteren aan besluitvormers, relaties op te bouwen en een blijvende indruk achter te laten - belangrijke factoren voor groei in de zeer competitieve luxe modemarkt.

"Veel retailketens hebben interesse getoond om ons te bezoeken op Modefabriek, en ik kijk ernaar uit om onze collectie met trots te presenteren," zegt Myrthe van der Zanden, oprichtster van LynnSophie®. Ze voelt zich bijzonder aangetrokken tot de 'Responsible Route' van de beurs, die duurzame praktijken in de mode benadrukt. "Bij LynnSophie zijn we zeer toegewijd aan duurzaamheid en streven we er voortdurend naar om onze processen milieuvriendelijker te maken. Als werkende moeder wil ik dat mijn kinderen, en toekomstige generaties, opgroeien in een gezonde wereld." Deze toewijding aan duurzaamheid, samen met vele andere factoren, maakt Modefabriek de perfecte match voor het merk.

Entrepreneur Myrthe van der Zanden, mother of 4 children, wearing: Fabiënne blazer and Cécile trousers. Credits: LynnSophie®

Wat te verwachten bij de stand van LynnSophie®

Bezoekers van stand 628 kunnen uitkijken naar een uitgebreide collectie die de toewijding van LynnSophie® aan duurzame luxe weerspiegelt. Zowel Myrthe van der Zanden als Ralf van Kempen zullen aanwezig zijn om bezoekers door de collectie te leiden en inzicht te geven in de visie en het vakmanschap van het merk. "Modefabriek geeft ons de mogelijkheid om onze visie en kwaliteit aan een breder publiek te tonen. We zijn trots op onze groei en blijven ons inzetten voor duurzaamheid en elegantie in elk kledingstuk." Om de ervaring te versterken, zal een live model de pasvorm, beweging en kwaliteit van de kledingstukken demonstreren, waardoor bezoekers een tastbaar beeld krijgen van wat LynnSophie® onderscheidt.

Key items zijn onder andere het 'Lauren' blazer, ontworpen premium Italiaanse stoffen, dat een belangrijk onderdeel van de collectie is geworden dankzij het tijdloze ontwerp en de veelzijdigheid. De collectie bevat ook persoonlijke elementen, zoals de 'Jade' jumpsuit, vernoemd ter nagedachtenis aan van der Zanden's dochter, de tweelingzus van Jax die vroeg in de zwangerschap overleed. Jax, haar inmiddels vijfjarige zoon, zet het familieverhaal voort samen met zijn twee oudere zussen en jongere broer. Dit betekenisvolle stuk weerspiegelt de filosofie van LynnSophie®, geworteld in persoonlijke verhalen en familiebanden. Deze doordachte ontwerpen worden verder versterkt door een zorgvuldig samengesteld kleurenpalet van groenblauw, bordeauxrood en koningsblauw – elk gekozen vanwege hun blijvende elegantie en veelzijdigheid, zodat elk stuk jarenlang stijlvol en relevant blijft.

Credits: LynnSophie®

Voor bezoekers van Modefabriek belooft stand 628 een must-visit bestemming te zijn voor diegenen die op zoek zijn naar een merk dat tijdloze elegantie, duurzaamheid en wereldwijde ambitie naadloos combineert.