Mannenmodebeurs Shift: Nieuwe locatie en maar één dag

Shift komt terug voor een derde editie met wat veranderingen in de opzet. De Nederlandse mannenmodebeurs kiest een nieuwe locatie en schaalt het aantal dagen terug, zo is te lezen op de website van de beurs.

De afgelopen twee edities vond de beurs plaats op het Hembrugterrein in Zaandam. De wintereditie op 19 januari 2026 zal plaatsvinden in de Kromhouthal in Amsterdam. Deze locatie is relatief vlak bij Amsterdam Centraal Station. Met de nieuwe locatie wordt de sfeer van de beurs behouden, die voorheen ook leunde op de industriële uitstraling van de locatie in Zaandam.

De beurs zal niet meer verspreid worden over twee dagen, maar alleen op maandag plaatsvinden. Afgelopen zomereditie uitten diverse standhouders al de wens om de beurs naar de maandag te verplaatsen. “De meest gestelde vraag is waarom we de beurs niet op maandag beginnen”, zo vertelde mede-oprichter en -organisator Lucel van den Hoeven tijdens de zomereditie aan FashionUnited. Hier lijkt nu naar geluisterd te zijn. De beurs vindt tevens gelijktijdig plaats als damesmodebeurs Modefabriek die in Greater Expo Amsterdam in Vijfhuizen plaats zal vinden. Modefabriek is echter wel twee dagen en ook op zondag 18 januari.