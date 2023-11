Mare di Moda: Komt er een einde aan de hausse in badmode?

Mare di Moda, een vakbeurs voor stretchstoffen en -kleding, keerde voor de 21e keer terug naar Cannes. De fotogenieke achtergrond van de Franse Rivièra kon de veelbesproken problemen van de industrie op de beurs - van overvoorraden tot stijgende grondstofprijzen - niet helemaal goedmaken, maar het uitzicht op de Franse Rivièra, het extreem zachte weer voor november en de palmbomen die wapperden in de wind voor het filmpaleis dat voor het evenement was omgebouwd, bepaalden al de stemming voor het zomerseizoen, waar de beurs zich op richtte.

Van 7 tot 10 november presenteerden meer dan 110 Europese bedrijven hun assortiment strandkleding, ondergoed en stoffen en accessoires voor athleisure voor de zomer van 2025. Ondanks een relatief rustige editie ging de zomersfeer door in de beurshallen dankzij kleurrijke decoraties en een vol programma. Terwijl sommige exposanten spraken van een terugloop in het aantal bezoekers, weerspiegelden anderen een levendige en drukke beurs, een gevoel dat gedeeld werd door de organisatoren.

"In een tijd waarin het internationale beurssysteem diepgaande veranderingen ondergaat, bewijzen we dat we een voorbeeld zijn voor de high-end badmode-, ondermode- en vrijetijdssectoren met een steeds beter gekwalificeerd aanbod, ondersteund door een zeer selectieve keuze van onze exposanten," zei Claudio Taiana, voorzitter van Mare di Moda.

De opleving in badmode is voorbij

Volgens Taiana produceren de exposanten op de beurs uitsluitend in Europa, wat betekent dat er geen discussie is over prijs- en kwaliteitsniveaus op de beurs zelf, en toch zijn zowel prijzen als de huidige economische uitdagingen een onderwerp op bijna elke stand. Terwijl velen een hausse aan reizen voorspelden na het verdwijnen van de pandemiegerelateerde lockdowns, is dit niet persé waar voor de badmode- en stretchstofsector. Mensen zijn gaan reizen, maar kleding is op dit moment geen prioriteit, legt Elisabetta Bianco uit, print- en textielontwerper bij Maglificio Ripa, het textielbedrijf dat is opgericht door haar overgrootvader.

"Vorig jaar was er een opleving, maar nu gaat het wat langzamer omdat bedrijven te veel hebben ingekocht - vooral op het gebied van sportstoffen, omdat deze sector erg sterk was tijdens de pandemie," zegt de textielontwerpster. Dit bevestigt een trend waarover steeds meer wordt gesproken. Maar de vertragende groei van de athleisure markt alleen is niet de enige reden dat bedrijven nu overvolle magazijnen hebben, legt David Kaitiff uit, Managing Director bij Friedmann, een Engelse groothandel in stretchstoffen.

"Vorig jaar was logistiek het modewoord in de sector; je kon niets krijgen, hoeveel je ook wilde betalen, omdat de goederen niet geleverd konden worden." Nu is het tij gekeerd, omdat bedrijven uit noodzaak meer bestelden dan ze uiteindelijk door inflatie konden verkopen. Een oorzaak die nu tot een rattenstaart leidt en alleen maar erger wordt door de stijgende grondstofprijzen. Zoals Romina Barelli, Marketing en Communicatie Manager van het Italiaanse bedrijf, uitlegt, betekenen deze omstandigheden dat industriereuzen zoals de Carvico Group, die in Cannes werd vertegenwoordigd door zowel stoffenfabrikant Carvico als Jersey Lomellina, kunnen terugkijken op een van de meest uitdagende jaren in de meer dan vijftigjarige geschiedenis van het bedrijf.

Een stoffenselectie bij Mare Di Moda in Cannes. Credits: Mare Di Moda

Kaitiff plaatst de krimp die herhaaldelijk werd genoemd op de beurs echter in perspectief en benadrukt dat deze op geen manier enkel de trends in badmode of de stretchstofsector weerspiegelt. "Het is meer een weerspiegeling van de algemene malaise van alle economieën, of in ieder geval alle Europese economieën," zegt hij. Het is daarom belangrijk, vooral in tijden als deze, om de inkooplijn zo in te richten dat een bepaalde prijsstructuur en grenzen niet worden overschreden, zegt Thomas Merkel, directeur van de textieldrukkerij InnoTex Merkel & Rau GmbH, een van de weinige Duitse exposanten op de beurs. Prijsverhogingen zijn momenteel echter bijna onvermijdelijk.

"Onze klanten zijn voornamelijk KMO's, we hebben een zeer goede relatie met onze klanten en zij begrijpen ook de situatie. En we hebben een zeer transparante oplossing gevonden voor de stijgingen die onvermijdelijk zijn, vooral in verband met energiekosten," zegt Merkel. "Elke week, aan het einde van de week, ontvangen onze klanten een tabel waarin we bewijzen dat we echt meer energiekosten hebben verbruikt, omdat we er als leverancier geen belang bij hebben om onze klanten onnodig op te zadelen met prijsverhogingen." De huidige prijsverhoging van InnoTex is drie cent per strekkende meter. Dit bedrag is zowel verkoopbaar als begrijpelijk.

Duurzaamheid kan nog beter

De situatie is iets anders als het gaat om de meer duurzame stoffen, die een topprioriteit zijn op de beurs - althans volgens het officiële evenementenprogramma van de organisatoren van Mare di Moda. Terwijl het evenementenprogramma van de beurs met lezingen sterk gericht is op duurzaamheid, zijn de meningen verdeeld op de stands van de exposanten.

Alle beursbezoekers en exposanten zijn het er waarschijnlijk over eens dat het een belangrijk onderwerp is, maar terwijl veel klanten al om gerecyclede stoffen vragen, zijn de merken die daadwerkelijk duurzame stoffen kopen nog in de minderheid, zegt Bianco. "Het is nog steeds een kwestie van prijs, want er is nu nog een verschil en eindklanten zijn nog niet bereid om ervoor te betalen," legt de textielontwerper uit. De duurzamere stoffen bij Maglificio Ripa kosten ongeveer 50 cent extra per kilo, maar er zijn ook toeslagen voor het verwerken en eventueel verven van de stoffen. Het komt er dus op neer dat de duurzame varianten tot 20 procent meer kosten dan hun conventionele tegenhangers.

Kaitiff, die als onderdeel van zijn professionele carrière in contact is gekomen met een breed scala aan eindgebruikers, bevestigt ook dat de vraag aan de kant van de eindgebruiker nog niet de norm is. "Ik heb met turnsters gesproken die wereldkampioen zijn en hun precies dezelfde vraag gesteld: Als je je shirts kiest, denk je er dan aan om gerecyclede stof te gebruiken?" Volgens de textielondernemer was het antwoord meestal een volmondig nee, omdat de kwaliteit van de stoffen nog steeds duidelijk de belangrijkste focus waren.

Alle wegen leiden naar Lycra

Toch heeft The Lycra Company van duurzaamheid een topprioriteit gemaakt. Je kon niet om het bedrijf heen, dat als officiële partner van Mare Di Moda in Cannes vertegenwoordigd was. Rode pijlen op de vloer van de beurshal leidden naar de Lycra Lounge, een 'ruimte om te ontspannen en te netwerken' te midden van de drukte van de beurs, terwijl de presentatie 'Let's talk Circularity' door Alistair Williamson, Vice President, Apparel, Europe, Middle East, Africa and South Asia, zowel de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf als nieuwe vezeltechnologieën presenteerde.

De vezelfabrikant presenteerde nieuwe producten, waaronder 'Adaptive Xtra Life'-vezels voor badmode en 'Adaptive Black'-vezels voor vrijetijdskleding. Een vezeltechnologie genaamd Qira, ontwikkeld in samenwerking met Qore en gericht op duurzaamheid, trok bijzondere aandacht. Qira is het eerste biogebaseerde elastaan, gemaakt van 76 procent hernieuwbare, niet-eetbare maïs.

Duurzame beslissingen en technologieën moeten economisch haalbaar zijn om aantrekkelijk te lijken voor bedrijven, zoals Williamson bevestigt. Toch is de overstap naar vezels van biologische oorsprong, die voor Lycra kosten met zich meebrengt, de juiste stap. Het valt nog te bezien in hoeverre deze technologie en de extra kosten ervan daadwerkelijk geaccepteerd zullen worden door klanten voor de geplande introductie in 2025, maar de vraag is volgens Williamson nu al enorm en geeft hoop op een duurzame toekomst voor de Lycra Company en de markt voor stretchstoffen.

FashionUnited was uitgenodigd voor een bezoek aan Mare Di Moda in Cannes.