MaterialDistrict voor heel 2020 geschrapt

MaterialDistrict zal ook in juni niet plaatsvinden. Het evenement dat afgelopen maart in Rotterdam plaats had moeten vinden was in eerste instantie verschoven, maar nu meldt de organisatie dat de volgende editie pas in 2021 plaats zal vinden.

“Helaas maken de vorige week aangekondigde corona-maatregelen het ook in juni onmogelijk het evenement te organiseren,” aldus het bericht. “Vanwege de onzekere omstandigheden op korte termijn en om duidelijkheid en zekerheid te kunnen bieden aan alle exposanten en bezoekers hebben wij helaas moeten besluiten dat MDR2020 niet door kan gaan.”

Dit jaar zou MaterialDistrict Rotterdam de vijftiende editie beleven. Meer dan 175 exposanten zouden een plek krijgen in Rotterdam Ahoy.