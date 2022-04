Materialenexpo Material District na drie jaar weer terug met vernieuwd concept

Het is een spannende dag voor Jeroen van Oostveen, directeur van materialen expo Material District (Voorheen Material Xperience). Niet alleen keert de expo terug na drie jaar van afwezigheid terug, de laatste editie vond plaats in 2019, ook introduceert Material District een vernieuwd concept. Material District is hiervoor neergestreken in de Werkspoorkathedraal in Utrecht tijdens 5,6 en 7 april.

Hoewel de editie voor 2020 wel gepland stond, werd deze enkele dagen voor het evenement afgeblazen. Niet heel veel later volgde in Nederland de ‘intelligent lockdown’. Nu is Material District terug. De oplettende bezoeker zal diverse veranderingen merken tijdens de materialen expo. Van Oostveen vertelt dat de expo zich meer focust op het ruimtelijke domein. Hierdoor is de focus minder komen te liggen op innovaties in de mode. “Fashion is zo breed en wereldwijd. Wanneer valt het in de categorie fashion, confectie of textiel?” Ook wil Material District (lokale) spelers met elkaar verbinden. Daarom is gekozen spelers in de textiel-industrie uit te nodigen die zich in het ruimtelijk domein bevinden en daardoor aansluiting vinden bij de andere exposanten van de beurs.

Textiel gemaakt uit struisvogelveren. Beeld: FashionUnited

Daarnaast is besloten de tentoonstellingen tijdens Material District te schrappen. Van Oostveen omschrijft deze tentoonstellingen als 'statisch'. Hoewel het interessante inhoud toevoegde aan de expo, kon men alleen een bijbehorend tekstje lezen en geen verdere informatie op dat moment verkrijgen. Van Oostveen wilde wel het stuk innovatie behouden, maar heeft dit nu anders ingevuld. Zo zijn er meerdere ‘sample areas’: hier kunnen bedrijven samples van hun producten tonen die bezoekers ook mogen aanraken. Zo zijn er stoffen te zien die geverfd zijn met pigment uit zeewier, is er textiel gemaakt van struisvogelveren en is er materiaal dat doet denken aan leer, maar eigenlijk gemaakt is van afval van de vleesindustrie. Natuurlijk zijn in de sample areas ook producten te zien van de andere disciplines van de beurs zoals tapijten, houtpanelen en plastic.

Wat ook opvalt tijdens de expo is de grote hoeveelheid start-ups die op de beursvloer staan. Van Oostveen vertelt dat met het wegvallen van de tentoonstellingen de organisatie nog wel de innovatieve inhoud wilde bieden aan de bezoekers van Material District. Toen is besloten een innovatiefonds op te zetten met een deel van de inkomsten van Material District. Uit dit innovatiefonds wordt de deelname van innovatieve startups deels gesubsidieerd. De startups worden gescout door de organisatie en worden gevraagd of zij willen deelnemen aan Material District. Hun deelname wordt dan voor 75 procent door Material District betaald.

Material District 2022: Focus op ruimtelijk domein, startups aangemoedigd deel te nemen

Hoewel Material District in het vernieuwde concept meer focust op het ruimtelijk domein, betekent dat niet dat er voor de textiel- en modesector niks te halen valt. Zo zijn er meerdere interessante talks, bijvoorbeeld over het verven van stof op basis van pigmenten uit zeewier, en zijn er diverse stands die ingaan op de zoektocht naar nieuwe grondstoffen en nieuwe verfmethoden.

Een opvallende speler is Human Material Loop. De partij staat ook op het sprekersprogramma waar het spreekt over het gebruik van menselijk haar voor textiel. Human Material Loop ziet mensen als het ‘duurzame materiaal van de toekomst’, zo is te lezen in de omschrijving van het bedrijf. Het gebruikt afval van menselijk haar en ontwikkelt high-performance textiel. Het maakt gebruik van keratin proteine vezel en ontwikkelt hier stoffen van. De zoektocht naar nieuwe grondstoffen is een duidelijk focuspunt van het gros van de exhibitanten van Material District.

Binnen de mode- en textielindustrie speelt al langer de zoektocht naar duurzamere manieren om textiel te verven. Ook op Material District is dit thema duidelijk te zien. Zo staat Julia Kaleta op de expo met haar project Atlas of Sustainable Colour(s). Kaleta werkt momenteel aan het samenstellen van een overzicht van duurzame verfmethoden en waarop ze gebaseerd zijn. Ook is er zoals eerder genoemd Zeefier, die verf maakt op basis van pigmenten uit zeewier. De enige kleur die Zeefier nog niet heeft kunnen maken, omdat deze niet bestaat in zeewier, is blauw. Wie naar de andere kant van de beursvloer zal daar ‘Why Colours Matter’ vinden, die juist wel een duurzame kleur blauw gevonden heeft. Deze is ontwikkeld op basis van diverse algen. “Ik wilde een duurzame variant vinden van een modekleur. De meeste natuurlijke verfmethoden geven wat meer zand- en aardekleuren,” zo vertelt Anne-Marie Sust van Bia Art Laboratories. Het resultaat zijn een helderblauwe stoffen die goed in te beelden zijn in modecollecties. De kleur en de print zal naar verloop van tijd vervagen naarmate het materiaal in contact komt met licht. Het is dus aan de drager om te bepalen hoe zij omgaan met de ‘levende’ prints en kleuren van microalgen.

Hoeveel bezoekers in deze drie dagen over de vloer komen bij Material District durft Van Oostveen nog niet te zeggen. “De tickets waren vroeger gratis waardoor je enorm veel aanmeldingen had, maar de helft op kwam dagen. De tickets zijn nu voor het eerst betaald, dus we weten nog niet welk effect dit heeft,” zo vertelt de directeur. In de wandelpaden is het rond de middag op de eerste dag in ieder geval gezellig druk. Bezoekers lopen af en aan bij de stands en op de beursvloer zijn meerdere talen zijn te horen. Het is duidelijk dat het business as usual is. Men is duidelijk enthousiast om weer samen te komen en nieuwe materialen te ontdekken.