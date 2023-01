Matthieu Pinet (SIL en IFL) : "De lingeriebeurs gaat naadloos aansluiten bij de toonaangevende evenementen"

Volgens de leiding van WSN belooft het evenement in januari veel moois. In het kader

van het hedendaagse, meer bewuste verhaal dat de modesector voor zichzelf schrijft, worden de verschillende spelers tot een eenheid samengesmeed. Vorig jaar juli hebben de Salon International de la Lingerie (SIL) en Interfilière Paris (IFL) zich bij WSN Développement aangesloten. Dat is duidelijke winst voor de organisator, die nu, van 21 tot 23 januari 2023, maar liefst 5 beurzen tegelijk zal houden in de Porte de Versailles : Who’s Next, IMPACT, Bijorhca, de Salon International de la Lingerie (SIL) en Interfilière Paris (IFL). Een enkel pasje geeft toegang tot alle evenementen, een uniek aanbod waarmee de modesector zichzelf middenin de verandering opstelt.

Portret van Matthieu Pinet

"Lingerie wordt een modeproduct net als alle andere onderdelen."

Matthieu Pinet, directeur van de SIL en van IFL, vertelde FashionUnited dat vorig jaar een jaar van transitie was, terwijl dit jaar het evenement een hele nieuwe dynamiek vertoont: actie en verandering. "De lingeriebeurs gaat naadloos aansluiten bij de toonaangevende evenementen; lingerie wordt een modeproduct net als alle andere onderdelen."

Na zijn Master in management aan het Institut Français de la Mode (IFM) is Pinet begonnen bij de Prêt-à-Porter Paris, de grootste beurs van Frankrijk voor mode en accessoires. Aansluitend zette hij zijn eigen communicatiebedrijf op (Icône Paris) en werkte hij samen met luxemerken als Chloé en Nina Ricci, om vervolgens twee Discovery Commerce websites te lanceren, vergelijkbaar met de huidige vormen van Marktplaats. Van het een komt het ander en zo ontmoette hij de leiding van Eurovet (organisator van de SIL, van IFL, en ook van Curve, gewijd aan lingerie in de VS) wat in 2017 leidde tot de oprichting van Exposed, waarin de meest representatieve merken van de sector vertegenwoordigd zijn.

Love Stories

Het huidige aanbod van de SIL

Dit aanbod steunt op drie pijlers: "Allereerst zijn daar de marktleiders van de lingeriesector, zoals Chantelle, Simone Pérèle en Aubade, die sinds 2020 nooit ontbreken. Dan zijn er merken als Love Stories Intimates en Else Lingerie, die al meerdere jaren deelnemen en ook nu weer terugkomen. En dan zijn er nieuwe, jonge merken. Het idee is dat we aan alle behoeftes van de markt tegemoet komen." Daarbij komt dat de SIL in tijd en plaats samenvalt met Interfilière Paris, de beurs voor stoffen en accessoires, zodat een volledig aanbod van bron tot eindproduct ontstaat. "We gaan tussen de 40 en de 50 producttypologieën presenteren. Dit evenement is maatgevend voor de markt", aldus Matthieu Pinet. "Het is ook de doorstart voor de sexy lingerie, nu op een andere manier. Tijdens Covid hebben vrouwen meer basics gedragen, nu zijn ze volop de kunst van het verleiden aan het herontdekken, en vooral: ze gunnen zichzelf het genoegen. "

The UnderArgument

Wat innovatie en duurzaamheid betreft is vooral de sportlingerie enorm in opkomst: "Heel veel merken hebben tegenwoordig comfortabele, naadloze lingerie in hun assortiment en de shapewear is in opmars." Er is volop ruimte voor creativiteit, ook met een retro-element, dankzij de deelname van een boetiek met vintage luxeartikelen, zoals "die setjes uit de jaren 80, tegelijk subtiel, extravagant en sexy".

Heist

Het nieuwste vooraan

In Hall 4 worden maar liefst 400 merken en standhouders verwacht voor SIL en IFL, "en voor de SIL is dat meer dan in januari 2020" volgens Matthieu Pinet. "We hebben heel wat verrassingen in petto, dit wordt een bijzondere editie!".

Bovenop het brede en diverse beursaanbod worden allerlei extra's georganiseerd: een gemeenschappelijk forum voor de twee beurzen; exclusieve themamodeshows georganiseerd door ATO Agency; "MPépite", een restaurant met bediening; gratis drankjes; zoete lekkernijen; en de hooggewaardeerde after-works-avondjes.

www.saloninternationaldelalingerie.com

Foto credits: met dank aan SIL en IFL.