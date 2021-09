Messe Frankfurt lanceert nieuwe beurs Val:ue

Messe Frankfurt lanceert een nieuwe beurs genaamd Val:ue, zo laat de organisatie weten in een persbericht. Het nieuwe evenement zoomt in op ‘kwaliteits en lifestyle mode in de mainstream sector’, aldus het bericht. De eerste editie zal plaatsvinden van 18 tot en met 20 januari 2022 in het Frankfurt Fair and Exhibition Centre.

“Met Val:ue creëren we een nieuwe centrale ontmoetingsplek voor de globale spelers uit de modewereld binnen het framework van de Frankfurt Fashion Week,” aldus Claudia Franz, director brand management apparel fabrics & fashion bij Messe Frankfurt, in het bericht. “Retailmerken uit het kwaliteits mainstream segment hebben nu de kans om samen te komen tegen de achtergrond van eersteklas prestaties en collectie highlights en antwoorden kunnen vinden voor urgente uitdagingen die voortkomen uit het proces van transformatie in de branche. In andere woorden maakt Val:ue Frankfurt Fashion Week compleet door een extra marktsegment toe te voegen en te verzekeren dat alles van het modespectrum behandeld wordt.”

Het motto van de eerste editie van de beurs is ’think fashion differently’.