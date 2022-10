Met Tranoï herwint Parijs haar status als internationale modehoofdstad

Parijs - De Tranoï modebeurs, die plaatsvond tijdens Paris Fashion Week, opent de weg naar een nieuw begrip van de high-end modemarkt, zowel voor merken als inkopers.

"Om een groter aantal internationale kopers aan te trekken, hebben we gekozen voor een aanvullend aanbod naast het aanbod dat onder 'ontwerpers' valt, in de meest strikte zin van het woord", zegt Boris Provost, de CEO van Tranoï aan het einde van de Tranoï-show. Een gedurfde uitdaging, maar een gok die wordt verwelkomd door de hele beroepsgroep die in deze meer globale aanpak de mogelijkheid ziet om iets te bieden aan ontwerpers die een nichemarkt willen verlaten.

Beeld via: Florence Julienne & Tranoï.

Creatieve merken op weg naar een meer globale markt

De exposanten die bij hun stand worden geïnterviewd zijn tevreden over deze inspanning, die zowel nieuwe kopers als kopers die de beurs enigszins hadden verlaten, lijkt te hebben bijeengebracht. “Ik heb vijf jaar in Frankrijk gewoond, dit is de eerste keer dat ik in Parijs exposeer," legt Sonam Khetan uit. Wij presenteerden een collectie van zijden loungewear, geverfd met Ayurvedische planten, zoals rozen, waardoor het lichaam op kamertemperatuur kan blijven. Ik ontmoette kopers uit Italië, Korea, België, Egypte... Maar ook een Amerikaanse distributeur. Zij waardeerden het feit dat wij ready-to-wear couture maakten met stukken die voor prijzen tussen 200 en 1.000 euro werden verkocht en ongeveer 160 euro voor luxe loungewear [prijzen zoals gecommuniceerd door de groothandel].”

Flora Sardalos, met een gelijknamig merk dat de coole uitstraling die bij een zomer op de Cycladen hoort belichaamt, wekte dezelfde indruk: "Dit is de tweede keer dat ik op Tranoï exposeer en het is altijd een geweldige ervaring. Ik ontmoette zowel klanten van het vorige seizoen als nieuwe klanten zoals Vakko (Turkije), By Marie (Frankrijk) en Mahat (Saoedi-Arabië), die samenwerkt met bekende namen als Isabel Marant, Matthew Williamson...". Dit seizoen toonde Flora Sardalos haar collectie in de nieuwe ruimte die de naam ‘Resort’ (strandkleding) heeft gekregen. Met zijn unieke jurken, die gemaakt worden in Griekenland en verkocht worden voor prijzen tussen de 180 en 400 euro (groothandel), noemt dit merk zichzelf Resort Chic.

Beeld via: Florence Julienne en Tranoï.

Onderzoek doen naar merken en klanten om de bekendheid bij multibrand retailers te vergroten

Hoe heeft Tranoï deze nieuwe roem bereikt? Naast dit selectiewerk stuurde Tranoï Marina Lyritzi (voorheen werkzaam bij de showroom van Florence Deschamps) naar de kopers. “Ik heb voor bepaalde aanpassingen gezorgd bij merken die waarschijnlijk aan hun smaak en eisen voldeden," legt ze uit. “Ik reisde veel en legde uit dat we op een nieuwe manier keuzes maakten. We proberen te cureren op een manier die zoveel mogelijk mensen tevreden stelt. Daarom hebben wij verschillende segmenten gecreëerd. De kopers hebben deze ontwikkeling gewaardeerd. Ze zijn blij dat we nieuwe opties hebben.”

Sina Chihi, verantwoordelijk de boetiek Un monde à part (Nice, Frankrijk), die we op de beurs ontmoetten, is het levende bewijs van deze noodzaak om het aanbod te vernieuwen om je aan te passen aan een nieuwe situatie: "Ik ging vroeger vaak naar Tranoï, maar ik ben er al enkele jaren niet meer geweest", vertrouwt hij ons toe. “Vroeger ging ik naar de monobrand showrooms, maar ik wil hier afstand van nemen om mijn vrijheid te vinden. Azzedine Alaïa, die kun je me niet afnemen, ik hou van hem... Maar hier, bij Tranoï, kies ik zes stukken van het ene modehuis, vijf van een ander modehuis... Zo heb ik een uniek scala aan opties, tegen een concurrerende prijs, ook al is het niet echt de prijs die me interesseert [Un Monde à part verkoopt ook Loewe, Balmain... de verkoopprijs is niet essentieel]. Een collectie moet genoeg karakter hebben om op te vallen in het schap. Ik heb hier items geselecteerd van Maridruna, breiwerk gemaakt in Servië, Cristiano Marcheli, Positano Couture, True Royal...". Als blijk van een nieuw elan bij de multibrand stores voegt hij eraan toe: "Ik wil dat mijn klanten mij vertrouwen als ik hen iets aanbied."

Beeld via: Florence Julienne. Judy Sanderson

Partnerschappen waardoor buitenlanders kunnen exposeren tijdens Paris Fashion Week

Met 900 euro per vierkante meter voor een stand op Tranoï kunnen de modemerken die niet tot bepaalde groepen of investeringsfondsen behoren hun aanwezigheid moeilijk financieren. Hier komt het gebruik van partnerschappen om de hoek kijken. “Van onze 174 exposanten is 84 procent buitenlander”, legt Boris Provost uit. Meer dan dertig procent wordt gesteund door buitenlandse gouvernementele of particuliere structuren.

De Koreaanse ontwerpers, die op zaterdag 1 oktober onder de zuilen van het Palais Brongniart te zien waren, worden gesteund door het stadsbestuur van Seoul. "Mensen waarderen Korea vanwege zijn filmindustrie, danscultuur en het eten. Vandaag wordt de Koreaanse mode gepromoot," zegt Dane Kim, de organisator van de show. Veel van de ontwerpers studeerden in Parijs. Ze zijn klaar om het bedrijfsleven in te gaan. Op Tranoï ontmoetten zij de teams van Galeries Lafayette, La Samaritaine, Le Printemps, Harvey Nichols Hong Kong en Dubai.

De Marche regio in Italië zorgt voor 100 procent van de financiering van de aanwezige Italiaanse merken. Brazilië neemt dertig procent van de financiering voor zijn rekening. Tenslotte hadden de Afrikanen waarschijnlijk nooit kunnen komen zonder de steun van het Creative Africa Nexus programma (Canex), dat Afrikaanse modeontwerpers steunt. Dit zou jammer geweest zijn, want hun verfrissende aanbod gaf Tranoï een kleurrijke uitstraling.

"Dit is de eerste keer dat ik hier exposeer. De indruk is positief, want ik heb zeer goede feedback over mijn merk gekregen," zegt Judy Sanderson, een Zuid-Afrikaanse ontwerper die in Portugal woont, tegen FashionUnited. “Het zijn vooral kleine winkels die geïnteresseerd zijn in mijn collectie. Ik heb zeven bestellingen gehad. De meesten kochten vijf stuks uit de collectie met een minimum van tien stuks per kleur voor een totale verkoopprijs van 130 euro.”

In dit stadium is het onmogelijk om te weten welke omzet zal worden gegenereerd, aangezien de geplaatste bestellingen nog moeten worden bevestigd. Wat wel (bevestigd) is, is de terugkeer van een modebeurs die avant-gardistische modeshows en een marktplaats combineert.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.