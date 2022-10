Milaan Fashion Week: eerste ‘Orange at WHITE’- succesvol verlopen

De zeven Nederlandse duurzame fashionlabels die in september gezamenlijk deelnamen aan WSM (White Sustainable Milano) onderdeel van de Milanese tradeshow ‘White”, tijdens de Milaan Fashion Week, blikken met een zeer tevreden gevoel terug op hun Italiaanse avontuur. “We zijn een prachtige ervaring en veel nieuwe contacten rijker”, aldus deelneemster Simone Tertoolen van Minois.

Eén van de fashionevents die traditiegetrouw tijdens de Milaan Fashion Week - dit najaar van 20 tot en met 26 september - werd georganiseerd was ‘WHITE Milano, the concept tradeshow connecting brands to business’. Nieuw dit jaar was het onderdeel White Sustainable Milano (WSM), een event dat volledig in het teken stond van duurzaamheid in de fashionindustrie. De organisatie van WHITE heeft zeven duurzame Nederlandse labels en ontwerpers geselecteerd die zich, onder de naam Orange at WHITE - op de beurs hebben geprofileerd.

De meeste deelnemers aan het paviljoen hadden weliswaar al contacten met Italiaanse bedrijven, maar waren nog niet actief aanwezig in de zogenaamde verkoopnetwerken. Het Nederlandse Consulaat-Generaal in Milaan ondersteunt Nederlandse (fashion-)bedrijven op een laagdrempelige manier voet aan de grond te krijgen in de Nederlandse-Italiaanse keten. En dat doen zij op verschillende manieren: van het verstrekken van informatie, tot het faciliteren van deelnames aan talks, beurzen en evenementen.

De zeven Nederlandse deelnemers aan WSM waren:

- A beautiful story (fair trade jewels and gifts)

- CAES (superior slow fashion apparel),

- HLCKAE (essential and timeless capsule collection)

- HUL Le KES (mode met een ziel, gemaakt van bestaande materialen)

- ILNI (tailor-made cruelty-free bags)

- Leap Concept (premium cashmere knitwear)

- Minois (smart bags).

Nederland is het eerste land met een collectieve stand op WSM. Voor Nederland een mooie kans om jonge, innovatieve merken en designers onder de aandacht te brengen. Stuk voor stuk ondernemers die het individu en het milieu respecteren. Ze doen dat allemaal op geheel eigen wijze. De één gebruikt restjes textiel als grondstof, de ander heeft een innovatief bedrijfsmodel geïmplementeerd en weer een ander heeft compleet nieuwe materialen en technieken ontwikkeld. Op de WSM konden bezoekers de creaties van al deze vooruitstrevende jonge fashion ondernemers zien en met hen praten. Dat werd als heel inspirerend ervaren.”

Nederlandse sprekers

Aan de talks bij WHITE namen ook andere Nederlandse duurzame mode-ondernemers deel. Zo trad Thami Schweichler op als spreker. Hij is CEO van United Repair Centre (‘Repair is the new cool’) en Makers Unite Amsterdam, een ‘creative agency with a big social mission’: de inclusie van vluchtelingen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Jeroen Muijsers van Flocus, sprak overtextieloplossingen op basis van kapokvezel.

Simone Tertoolen van Minois

Eén van de deelnemers was Simone Tertoolen van het smart bag label ‘Minois’. Hoe heeft zij de beursdeelname ervaren? “Het was voor ons de eerste keer dat we aan een Fashion Week Event meededen en het was een hele positieve ervaring”, vertelt ze. “We kregen veel enthousiaste reacties van bezoekers, ze waren blij verrast over het innovatieve karakter van onze tassencollectie. We hebben veel waardevolle contacten kunnen leggen, onder andere met inkopers van winkels en warenhuizen. Mede hierdoor kunnen we binnenkort nieuwe verkooppunten in Europa aankondigen. Ook de samenwerking tussen de ontwerpers onderling was goed. Het was leerzaam om van de anderen te horen hoe ze bepaalde zaken aanpakken, bijvoorbeeld op het gebied van leveranciers, andere beurzen en social media. Verder hebben we mooie publiciteit gekregen, onder andere met een foto in de Daily Mail. Al met al was het een fantastische ervaring in een fantastische stad. Als we volgend jaar weer de kans krijgen om naar Milaan te gaan, zijn we zeker weer van de partij.” www.minois.co

Kathelijne Hilckmann van HLCKAE

Ook Kathelijne Hilckmann was in Milaan. Voor HLCKAE was het de eerste internationale presentatie. “Het was heel fijn om op WSM te staan”, vertelt ze. “Het voelde alsof we niet gelijk in het diepe werden gegooid. Als het paviljoen op WHITE had gestaan, zou dat toch anders zijn geweest. De bezoekers kwamen nu heel gericht naar het sustainable platform en waren oprecht geïnteresseerd. Daarnaast was het heel fijn om dit samen met andere Nederlandse jonge merken te ervaren. Ondanks de diversiteit en de andere fases waarin ieder bedrijf zich bevindt, was er een sterke connectie. Er was onderling veel gunning, waardoor we veel van elkaar konden leren. Al met al heeft Milaan ons veel opgeleverd. We hebben kennis gemaakt met potentiële retailers, waaronder een aantal mooie conceptstores, en met consultants, suppliers en producenten uit Italië. Deze groep was niet heel groot, maar we hebben toch enkele waardevolle contacten opgedaan die anders misschien niet op ons pad zouden zijn gekomen. Voor mij persoonlijk heeft de deelname aan WMS ervoor gezorgd dat het nog duidelijker is geworden welke kant we op willen en hoe we ons nog beter kunnen onderscheiden. We hadden dit avontuur niet zo snel zelfstandig ondernomen. Nu voelde het alsof we zonder enige belemmering heel professioneel te werk konden gaan om HLCKAE internationaal op de kaart te zetten. De grootste winst is dat er interesse is; voor ons een motivatie om op het ingeslagen pad door te blijven gaan: een hoogwaardige, tijdloze capsulecollectie uitbrengen die in kleine productieruns of made to order worden gemaakt, zodat geen enkel item onnodig het milieu hoeft te belasten.” www.hlckae.com

Eerste feedback

De eerste resultaten n.a.v. de deelname aan WSM zijn veelbelovend: de meeste labels hebben inmiddels een of meerdere orders ontvangen, eerste contacten met buyers en conceptstores zijn gelegd.