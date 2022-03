Modebeurs BrandsHatch plant tweede editie op 10 en 11 juli

Nieuwe modebeurs BrandsHatch, die afgelopen februari de eerste editie beleefde, zal deze zomer terugkeren voor een tweede editie. De beurs moet gaan plaatsvinden op 10 en 11 juli, zo deelt de organisatie mee in een persbericht.

De beurs zal opnieuw in evenementenlocatie De Fabrique in Maarssen plaats vinden. Het concept richt zich op dames- en herenmode. Elke editie krijgt een thema en de tweede editie zal in het kader van 'fashion and food' zijn, aldus de organisatie in het bericht.

De tweede editie van Brandshatch zal tegelijkertijd plaatsvinden met modebeurs Modefabriek. Modefabriek stuurde eerder al een save the date voor de zomereditie uit.