Modebeurs LingeriePro verschuift naar 2021

LingeriePro Tradefair zou deze zomer eigenlijk de veertigste editie vieren, maar door de coronacrisis worden de beurs en de feestelijkheden uitgesteld. LingeriePro zal dit jaar niet meer terugkeren, maar richt de pijlen op 2021, zo meldt de beurs in een persbericht.

De zomereditie van de beurs zou oorspronkelijk op 26 en 27 juli plaatsvinden. Deze editie is geschrapt en de organisatie hoopt alle partijen in de lente van 2021 weer te zien. De afgelopen maanden is wel gekeken of de beurs op een alternatieve manier kon plaatsvinden, maar een oplossing die aan alle wensen van de organisatie voldeed werd niet gevonden.

Philippe Bracke, CEO van LingeriePro Tradefair, in het persbericht: “Op enkele paden zijn we heel ver doorgestapt. De graad op de ‘schaal van gemoedelijkheid’ bepaalde echter dat dit niet de gewenste wegen waren.” De beurs wil de verbindende factor zijn tussen winkeliers en distributeurs van lingerie, badmode, homewear en legwear. Volgens de beurs zit ‘gemoedelijkheid’ in het DNA. “En dat heeft er soms ingehakt bij ons, maar doorslaggevend in onze beslissing was het feit dat we honderd procent en met volle overtuiging achter een concept willen staan, dat het goed moet voelen. Als ondernemer stellen we ons nu meer dan ooit de vraag: welke bijdrage willen wij leveren aan het bedrijfsleven, op welke manier en hoe sluit dit aan bij onze purpose? ”

Een exacte datum voor de terugkeer van LingeriePro wordt nog niet genoemd in het bericht.