Modebeurs Momad verplaatst naar februari 2021

De volgende editie van Momad is verplaatst naar februari 2021, zo maakt de Madrileense modebeurs bekend op de website. Eerder stond de volgende editie van de beurs nog gepland voor september van dit jaar, maar in het licht van de huidige economische situatie als gevolg van Covid-19 besloten Momad en Ifema, het congrescentrum waar de beurs altijd plaatsvindt en medeorganisator, de beurs te verplaatsen naar februari volgend jaar.

Momad hield in februari van dit jaar, vlak voor de Corona-crisis, nog een succesvolle editie waar zo’n 800 nationale en internationale merken hun lente-/zomer en herfst-/wintercollecties voor 2020 presenteerden. Momad is de grootste beurs in Zuid-Europa voor kleding, schoenen en accessoires en de vakbeurs verwacht in februari 2021 een sterker economisch klimaat en daardoor een succesvollere beurs.

Door de nieuwe data van de beurs van 4 tot en met 6 februari valt Momad nu samen met andere beurzen in hetzelfde congresgebouw; Intergift is een beurs gericht op de cadeau- en decoratiebranche, Bisutex richt zich op sieraden en accessoires en MadridJoya richt zich naast sieraden ook op accessoires. Momad hoopt dat de verschillende beurzen elkaar onderling zullen versterken.

Beeld: via Momad