Modebeurs Neonyt in Frankfurt richt zich nu op eindconsumenten: werkt dat ook voor merken?

De duurzame modebeurs Neonyt richtte zich tijdens de afgelopen editie voor het eerst op de eindconsument. Tot en met zondag waren in het Frankfurtse stadsdeel Ostend veel nieuwe merken en nieuwsgierige klanten te vinden. FashionUnited bracht een bezoek.

Op het eerste gezicht is Neonyt bijna hetzelfde als altijd - de stemming is vrolijk, de sfeer dynamisch en er worden open gesprekken gevoerd. Op de bovenverdieping van de Union Halle, op een voormalig industrieterrein, is een ‘Prepeek-lounge’ ingericht waar influencers foto's maken met kledingstukken uit de collecties van duurzame modelabels, terwijl in de kelder experts praten over duurzame ontwikkelingsdoelen en greenwashing.

Vertrouwd en toch anders

En toch is er iets anders. De groene modebeurs heet nu officieel Neonyt Lab. Geïnteresseerden kunnen naar binnen met een inschrijving via de website of aan de deur. De dertig merken die hier exposeren, verkopen hun kleding ook rechtstreeks aan de bezoekers van het evenement. De merken zijn geselecteerd door Mirjam Smend, de organisator van het groene mode-event Greenstyle uit München. Sinds de oprichting van Greenstyle zijn evenementen rondom duurzame mode gericht op de eindconsument haar specialiteit.

Door het aanbod uit te breiden speelt Neonyt in op de behoefte van klanten, zei Olaf Schmidt, Vice President Textiles and Textile Technologies bij beursorganisator Messe Frankfurt tijdens een gesprek op donderdag. De focus op eindgebruikers is niet alleen nieuw voor Neonyt, maar voor de textielevenementen van Messe Frankfurt in brede zin. Schmidt laat nog open of het format zo blijft. Daarover volgt mogelijk eind juli een besluit.

De ingang van Union Halle in Frankfurt. Beeld: FashionUnited

Zeker is wel: in de tussentijd is er veel gebeurd. Alles zou groots worden: modebeurzen Premium en Neonyt zouden naar Frankfurt verhuizen, en Frankfurt Fashion Week werd gelanceerd, waar naast de nieuwste collecties voor het komende seizoen ook de aandacht besteed zou worden aan andere delen van de kledingproductie. Daarbij zouden dan nog modeshows en andere evenementen plaatsvinden in de metropool.

Duurzame merken missen het vakpubliek

Maar zover kwam het niet. De beurzen konden als gevolg van de twee jaar durende coronacrisis niet plaatsvinden en de Premium-modebeurs verhuisde terug naar Berlijn. Neonyt test zichzelf nu uit als evenement voor eindconsumenten. Hoe het verder gaat is onduidelijk. Voor sommige duurzame modelabels, specifiek de merken die business-to-business handelen, is het problematisch dat er geen evenement meer is voor vakpubliek.

“De vakbeurs Neonyt gaat niet door, wat natuurlijk een groot probleem is voor ons als eco-modemerken. Waar moeten we dit seizoen dan heen?”, zegt Hermann Kohnen, directeur van het duurzame label Lana. Zelf trekt hij naar de Premium-beurs in Berlijn, waar over twee weken een groot aantal duurzamere merken staat. Lana is een merk uit Aken, opgericht in 1987. Kohnen is van plan later nog te exposeren in het ‘groene’ deel van de modebeurs Gallery in Düsseldorf. "We zetten een gewaagde stap en hopen dat we in het eerste beursseizoen, dat nu weer plaatsvindt, nieuwe klanten zullen vinden", zegt Kohnen. Want hoewel de meeste bestellingen op natuurtextielbeurs Innatex worden geschreven, kreeg het merk de meeste nieuwe klanten via Neonyt.

Op de stand van Lana zijn stukken uit de SS22-collectie te vinden met een kleine korting. “Met het verkopen van spullen kunnen we ook een deel van de kosten die we maken, terugverdienen.”

Quo vadis Neonyt?

Het Keulse label Lanius gaat er op een vergelijkbare manier mee om. Samples uit de SS22-collectie zijn licht afgeprijsd, het label heeft vrijdagmiddag al een paar stuks verkocht en daarnaast twee inkopers gesproken, zegt Annabelle Homann, Chief Operating Officer van Lanius.

"Ik vind het jammer dat Neonyt niet heeft besloten om een groot B2B-evenement in Berlijn te organiseren, omdat het zich ongelooflijk goed had ontwikkeld", zegt Homann. Het merk heeft in het verleden zowel op Neonyt als Premium geëxposeerd, en recentelijk alleen op Neonyt, juist omdat de beurs ‘zich zo goed ontwikkeld had’.

De laatste keer dat Neonyt voor vakpubliek werd georganiseerd was tijdens Berlin Fashion Week, op het terrein van het voormalige vliegveld Tempelhof, naast de inmiddels failliete kledingbeurs Panorama. Meer dan 210 duurzame modelabels uit 22 landen presenteerden hun collecties en trokken conventionele moderetailers zoals Breuninger, CJ Schmidt en Amazon aan. “Dat was precies de goede combinatie,” zegt Kohnen. Voor de toekomst vindt hij: "Er moet een verbond zijn met andere beurzen gebeuren, anders komt er niemand." Hij zegt zich bovendien moeilijk te kunnen voorstellen dat kopers na de beurzen in Berlijn nog naar Frankfurt zouden gaan.

Het nieuwe modelabel Make Somebody Happy. Beeld: FashionUnited

Nieuwkomers leggen contact

Vrijdagmiddag waren er naast eindconsumenten en vakpubliek ook enkele inkopers in de Union Halle. Een van hen was Christiane Sami, eigenaar van de winkel Emma 2.0 in Bad Hölz. Sami richtte haar winkel vorig jaar op en zoekt nu naar merken die duurzaamheid serieus nemen. "Ik was op doorreis, maar ik kwam hier omdat ik er vertrouwen in heb dat het een echt duurzaamheidsevenement in de branche is," zegt Sami. Ze heeft twee interessante labels gevonden, maar vindt het evenement over het algemeen wat klein.

"Het is een beetje klein," beaamt Christine Richter. Ze is een van de drie zussen en die afgelopen najaar het label ‘Make Somebody Happy’ startten, en staat voor het eerst op Neonyt. Vrijdagmiddag heeft ze tot dan toe vijf kledingstukken verkocht en met twee inkopers gesproken. Het is belangrijk dat het jonge merk zich hier laat zien en contacten legt, zegt de oprichter.

Voor Helena Harfst, eigenaresse van het gelijknamige merk, was het openen van Neonyt voor eindconsumenten de belangrijkste reden om te komen. "Ik zoek geen tussenpersoon, ik doe alles zelf," zegt ze. Harfst verkoopt haar collecties, die gemaakt worden door een naaister in Hüttenberg, Hessen, tot nu toe alleen online. Ze worstelt nog een beetje met het idee om met modewinkels samen te werken: ze zou haar prijzen moeten verhogen om ervoor te zorgen dat de marges kloppen. Harfst is in de Union Halle in Frankfurt omdat ze vragen heeft gekregen van klanten die haar op folklore geïnspireerde mode graag in het echt willen zien. Harfst: “Het is goed om het gesprek aan te gaan en feedback te krijgen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking vanuit het Duits: Nora Veerman