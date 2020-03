Modebeurs Panorama vraagt insolventieprocedure aan

Panorama Fashion Fair Berlin GmbH heeft een insolventieprocedure aangevraagd bij de rechtbank van Charlottenburg in Berlijn. Dit is terug te zien in de officiele rechtbankdocumenten..

Managing director Jörg Wichmann van Panorama meldt in een statement aan Textilwirtschaft dat de beursorganisatie een herstructurering wil starten. De organisatie wil een nieuw format op zetten, zo meldt Wichmann. Panorama Fashion Fair Berlin GmbH is de partij achter Panorama Berlin en Selvedge Run. Wichmann benadrukt dat aankomende zomer de evenementen weer zullen verschijnen op de Berlijnse Tempelhof-locatie.

Afgelopen januari verhuisden Panorama Berlin en Selvedge Run naar het voormalige vliegveld Tempelhof.