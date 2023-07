Modebeurs Preview start met kindereditie

Er komt een kindereditie van de Nederlandse modebeurs Preview. Dat zegt Marijn Verschure, General Manager bij beursorganisator Cast, tijdens een interview met FashionUnited. Een dames- en een hereneditie van de beurs bestonden al.

De eerste editie van Preview Kids, zoals de kindermodebeurs gaat heten, vindt naar verwachting eind januari of begin februari plaats, vertelt Verschure. De exacte datum staat nog niet vast: Verschure is bezig de agenda voor 2024 vast te leggen, zegt hij.

Op de beurs is plek voor merken die jongens- en meisjeskleding evenals genderneutrale kleding maken voor kinderen van nul tot ongeveer veertien jaar, zegt Verschure. Verschure heeft al aanvragen gekregen van merken die graag mee willen doen aan de beurs, maar namen kan hij nog niet delen.

Preview is nog jong, maar ‘stap naar kinderkleding is niet groot’

Beursorganisator en handelsplatform Cast is al aardig bekend met de doelgroep. Bij Cast zijn nog geen kinderkledingmerken aangesloten, maar wel meerdere kinderschoenenmerken, waaronder Jochie & Freaks en Pinocchio, en de kinderlijnen van onder meer Timberland, Dr Martens en Meindl. ‘De stap naar kinderkleding is daarom niet groot,’ verklaart Verschure.

Preview is nog relatief jong: de eerste editie van de beurs vond plaats in de zomer van 2021. Daar waren toen nog heren- en damesmerken te vinden. Daarna werden heren- en dameskleding van elkaar losgetrokken. De eerste hereneditie was in november 2021, de eerste dameseditie in januari dit jaar.

Beide edities groeien snel, zegt Verschure. Voor de vijfde editie van Preview Men, die vandaag plaatsvond, werd de beursvloer bijvoorbeeld flink uitgebreid. Volgens Verschure is de tijd voor een kinderkledingbeurs daarom rijp. ‘We denken dat er in het kinderkledingsegment kansen liggen om een groot aanbod op een goede manier in één ruimte te presenteren,’ zegt hij. ‘Omdat de beursvloeren nu dermate groot zijn, hebben we de mogelijkheid om daarin te stappen.’