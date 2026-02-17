Modebeurs Shift verandert datum voor eerste Duitse editie

De Nederlandse modebeurs Shift heeft nieuwe data aangekondigd voor zijn eerste Duitse editie in 2026. Het evenement, dat oorspronkelijk gepland stond voor 24 en 25 juni, zal nu plaatsvinden op woensdag 1 juli en donderdag 2 juli 2026, zo meldt de organisatie in een persbericht.

De organisatie heeft deze beslissing genomen na intensieve gesprekken met de sector om beter aan te sluiten bij de behoeften van merken en retailers. Door de verschuiving krijgt met name het segment voor damesmode meer ruimte voor een optimale collectiepresentatie en biedt het deelnemers extra planningszekerheid. In Nederland focust Shift zich alleen op mannenmode, maar in Duitsland breidt het concept zich uit naar damesmode.

Shift maakte het debuut in Nederland in januari 2025. Het evenement keerde terug in juli 2025 voor een zomereditie.