‘Modebeurs Tranoï Men annuleert juni editie’

Mannenmodebeurs Tranoï Men heeft de editie voor aankomende juni geannuleerd, zo meldt WWD. De organisatie achter de beurs zegt in een e-mail in handen van WWD te willen focussen op een nieuw concept dat wordt gepresenteerd tijdens Tokyo Fashion Week aankomende september.

Tranoï Men zou plaatsvinden van 18 tot en met 25 juni, gelijktijdig met Paris Fashion Week.

In de e-mail die WWD in handen heeft vertelt managing director van de beurs, Boris Provost over de reden voor de annulering: “Tranoï Homme is actief in het segment ‘designers’, waar zijn reputatie stevig gevestigd, erkend en gevierd is. Het is echter belangrijk om de complexiteit van dit segment te erkennen, waar business development geduld en doorzettingsvermogen vereist. Al deze factoren roepen vragen op over de positionering die we moeten hebben, in het belang van transparantie met al onze klanten en partners, aan wie we de best mogelijke service verschuldigd zijn. Een evenement met de omvang en reputatie van Tranoï heeft de plicht om een ervaring van onberispelijke kwaliteit te bieden, in lijn met onze ethiek en eisen. Met het oog hierop lijkt het ons beter om onze inspanningen te verleggen naar de editie van januari 2025, door een nieuw evenementformat te presenteren dat voor deze editie de schijnwerpers zal richten op Japans design.”

De annulering geldt niet voor Tranoï Women, dat eind september plaatsvindt.