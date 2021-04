Modebeurzen CIFF, Modefabriek en Fashion Cloud lanceren ‘grootste digitale beurs van Europa’

Europese modebeurzen verenigen zich. Deense modebeurs CIFF, Nederlandse modebeurs Modefabriek en Fashion Cloud lanceren samen de ‘grootste digitale beurs van Europa’, aldus het persbericht. Digital Fashion Week Europe vindt plaats van 29 juni tot en met 1 juli.

Euretco Fashion, EK/servicegroup, BTE, Unitex en Katag ondersteunen Digital Fashion Week Europe eveneens, aldus het persbericht. “De basis van het evenement is gelegd. Deze partners werken samen om het evenement naar het volgende niveau te brengen,” aldus Alies ter Kuile, mede-oprichter Fashion Cloud in het persbericht. “Voor merken en retailers is het logischer om elkaar te ontmoeten tijdens een grote internationale modebeurs, in plaats van diverse digitale locaties te bezoeken.”

Modefabriek slaat handen ineen met CIFF en Fashion Cloud voor grote digitale Europese beurs

Merken kunnen kiezen uit diverse pakketten en kunnen hun aanwezigheid vastleggen voor de digitale beurs maar ook op de fysieke beurzen van Modefabriek en CIFF. “Op deze manier kunnen bezoekers zich laten informeren en merken bekijken online voordat ze fysiek een bezoek brengen.” Modefabriek vindt namelijk op 11 en 12 juli plaats in de RAI in Amsterdam en CIFF vindt op 11 tot en met 13 augustus plaats in Kopenhagen.

“Met dit Europese initiatief combineren we de expertise en kennis van veel partijen: over de industrie, mode evenementen en digitale innovatie. We weten dat een combinatie van online en offline de toekomst is. Wereldwijd bereik en een lokaal podium,” aldus Caroline Krouwels, CEO van Modefabriek in het persbericht.