Modebeurzenorganisator Premium Group keert terug naar Berlijn met evenementen

De Premium Group keert terug naar Berlijn, zo meldt de beursorganisator in een persbericht. In de zomer van 2020 kondigde het aan naar Frankfurt te verhuizen met de beurzen, maar vanwege de pandemie hebben de welbekende beurzen daar nog niet hun debuut kunnen maken.

De terugkeer naar Berlijn is dan niet een herhaling van het welbekende beursconcept. De Premium Group kondigt namelijk aan een compleet nieuw live event concept op te zetten rondom de Radio Tower en de zomertuin. Het evenement zal niet alleen voor de B2B-markt zijn, maar ook voor de D2C-klanten. “In de nieuwe Premium Group kosmos kunnen merken zich emotioneel en interactief presenteren aan retailers en consumenten. Alle realiteiten krijgen een plek: van de nieuwelingen in de industrie, zoals D2C merken, e-com en influencers.” Zij krijgen een plek op het nieuwe mode festival genaamd The Ground. “Maar ook de lange termijn partners van gevestigde merken en vertegenwoordigers van traditionele retail zullen voordelen ondervinden van de ontwikkelde B2B-ruimte.”

De evenementen in Berlijn zullen plaatsvinden van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 juli 2022.

“Klassieke modebeurzen zijn niet meer up to date,” aldus Anita Tillmann, managing partner van de Premium Group, in het persbericht. “We hebben onszelf opnieuw uitgevonden en kijken naar de toekomst - een nieuwe fase van de mode industrie post-pandemie, die alles heeft veranderd. Digitalisering, klimaatverandering, pandemie, veranderende waarden, nieuwe industrie cycli en nieuwe spelers, als zowel onderwerpen zoals gendergelijkheid, diversiteit, metaverse, gaming en NFT’s. We zetten een nieuwe standaard voor de toekomst van beurzen en brengen B2B en D2C samen met ons nieuwe concept.”