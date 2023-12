Modefabriek: Featuring the best of womenswear

Welke merken mag je absoluut niet missen tijdens je volgende bezoek aan Modefabriek? Deze tien merken verdienen een plek op je lijstje. Van labels met tijdloze items die seizoenen lang meegaan tot essentiële stukken voor een duurzame garderobe. Sommige merken lanceren op Modefabriek iets compleet nieuws, zoals Penn & Ink en Pom Amsterdam. Wat precies blijft tot de beurs top secret. Dus kom op 21 en 22 januari naar Modefabriek en laat je verrassen!

Pom Amsterdam

Voor Pom Amsterdam begon het in 2011 met de iconische driehoekige shawl, maar inmiddels brengt het merk een totaalcollectie. Kenmerken zijn de kleurrijke prints en de vrouwelijke touch. De Pom-vrouw wil er te gek uit zien en kan ervan genieten als anderen dit opmerken. Duurzaamheid is belangrijk bij het maken van de collectie en het merk heeft de doelstelling om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Pom Amsterdam lanceert op Modefabriek een samenwerking met een bekende Nederlandse modenaam. Het merk wil nog niet verklappen met wie, maar gaat dat bekendmaken op Modefabriek met een anderhalf keer zo grote stand. Reden genoeg om een bezoekje te brengen op de komende editie van de beurs.

Lollys Laundry

Het Deense vrouwenmodemerk Lollys Laundry werd in 2007 opgericht als antwoord op de wens om een ​​garderobe te creëren die je meeneemt van een dag op kantoor tot een avondje in de stad en van een strandfeest tot een festival. Dat leidt tot een collectie met sterke basics, kleurrijke prints en eigenzinnige details die net dat beetje extra aan een outfit toevoegen. Lollys Laundry staat bekend om de vrouwelijke snitten gemixt met rauwe en klassieke elementen, zoals bij de kenmerkende leren leggings en de warme, zachte breisels. De lange bohemian jurken en quilted jasjes behoren tot de 'Lollys Classics'.

Penn&Ink N.Y

Het Nederlandse vrouwenmodemerk Penn&Ink N.Y speelt in op wat zich afspeelt in het moment en waar behoefte aan is. Dat leidt tot een intuïtief begrip van silhouetten en proporties op zoek naar de perfecte balans tussen verfijning en vrouwelijkheid. Penn&Ink N.Y vindt het belangrijk dat vrouwen dragen wat bij ze past en geen trends hoeven volgen om zich lekker te voelen. Het merk staat voor een sportieve klassieke stijl en daarbij mogen stijlen soms ook een beetje botsen en mismatchen. Het merk lanceert voor herfst-winter 2024 ‘juicy news’, met een knipoog naar het ‘back in time’-gevoel. Deze verrassing wordt op de komende editie van Modefabriek onthuld.

MSCH

Het Deense merk Moss Copenhagen werd opgericht in 2010 en is internationaal bekend als MSCH Copenhagen. De basis is de Scandinavische minimalistische stijl met de focus op eenvoud en functionaliteit. Dat in combinatie met het gebruik van natuurlijke materialen en neutrale tinten, zoals wit, grijs en zwart, maar ook aardse en afgezwakte kleuren. Het geheel is clean, maar toch vrouwelijk. Het merk heeft 20 winkels in Denemarken, Noorwegen en Nederland. Sinds 2016 breidt het merk in Europa ook uit via wholesale, met 1.300 verkooppunten in 14 Europese landen als resultaat.

My Essential Wardrobe

My Essential Wardrobe werd in juli 2021 gelanceerd met als hoofddoel vrouwen te helpen een essentiële garderobe op te bouwen die nooit uit de mode raakt, met stukken die ze seizoen na seizoen willen dragen. Er wordt veel aandacht besteed aan details, comfort en hoge kwaliteit. In de Essential-collectie vind je 40 essentiële stijlen die elke vrouw in haar kast moet hebben. Als extra mode-touch brengt het merk vier keer per jaar een Wardrobe-collectie die mixt en matcht met de Essential-stijlen. Alle stoffen worden zorgvuldig geselecteerd op zowel duurzaamheid als kwaliteit. Het jeansmerk heeft een sterke focus op goed gemaakte jeanspasvormen, die draaien om kwaliteit, functionaliteit en comfort.

Club L’avenir

Club L’avenir ontwerpt tijdloze items voor de moderne en bewuste vrouw. Het streven van het Nederlandse merk is om kledingstukken te creëren die lang meegaan en een waardevolle toevoeging vormen aan de garderobe. Deze stukken worden niet na één seizoen vergeten, maar worden met liefde seizoen na seizoen gekoesterd. Elk nieuwe collectie heeft niet als doel om een volledig nieuw verhaal te creëren, maar om het verhaal dat in de voorgaande seizoenen werd verteld voort te zetten. Tijdloos en duurzaam dus. Door hoofdzakelijk te produceren in Europese ateliers en door te kiezen voor beperkte oplages en hoogwaardige kwaliteit, streeft Club l’avenir ernaar de impact op mens en milieu te minimaliseren.

by-bar

Het Nederlandse vrouwenmodemerk By-Bar bestaat volgend jaar 15 jaar. Duurzaamheid is altijd een belangrijk thema geweest en het merk zit in het proces om B Corp gecertificeerd te worden. Het bedrijf is transparant over het productieproces, er worden steeds meer duurzame materialen gebruikt en er worden stijlen gemaakt die langer dan een seizoen meegaan. Nu het merk stevig staat in Nederland, wil het uitbreiden over de grens. In 2023 heeft By-Bar een enorme groei doorgemaakt en zijn er samenwerkingen begonnen met agenten in Frankrijk en Duitsland. Alles in de collecties is op elkaar afgestemd, zodat er volop gecombineerd kan worden.

DKNY

Donna Karan is één van de bekendste namen in de Amerikaanse mode-industrie. Kenmerken zijn haar iconische silhouetten en het innovatieve kledingsysteem, gebaseerd op haar principe van ontwerpen voor de vrouw die nooit wist waar de dag haar heen zou brengen. Geïnspireerd door haar tienerdochter lanceerde ze in 1989 de jongere lijn DKNY, gebaseerd op de energie en spirit van de stad New York. Deze collectie is modern, urban en comfortabel. Het lifestylemerk brengt een dynamische garderobe voor het leven in de stad. Op Modefabriek presenteert agentuur GAB de schoenen, tassen en accessoires van het merk.

Aimée the Label

Het Nederlandse merk Aimée the Label werd vier jaar geleden opgericht door agent Suzanne Schaffer en is in die korte tijd flink gegroeid. In de collectie worden comfort en elegantie gecombineerd. Het label richt zich op slow fashion en brengt tijdloze ontwerpen, waarbij het belangrijk is dat alles met elkaar gecombineerd kan worden. Sinds vorig jaar is het merk ook in Duitsland en België te koop. Daarbij worden retailers zorgvuldig geselecteerd en het streven is een nauwe samenwerking met detaillisten om een zo hoog mogelijke doorverkoop te realiseren. Essentieel daarbij zijn omruilen, toewijding, gezamenlijke groei en tijdig bijsturen.

Neo Noir

Het Deense vrouwenmodemerk Neo Noir speelt snel in op nieuwe trends, maar wil zich wel onderscheiden op het gebied van fast fashion. Dankzij een eigen kantoor in China kan het merk sneller schakelen en inspelen op de trends. De productietijd is drie tot zes weken. Er zijn geen seizoenscollecties, maar elke week zijn er nieuwe stijlen. Het merk heeft ook geen vastomlijnd DNA, want het wil flexibel zijn en de trends kunnen volgen, zoals een kameleon die van kleur verandert op basis van de omgeving. In Scandinavië heeft het merk inmiddels een stevige positie en het is klaar om de rest van Europa te veroveren.

Dit is nog maar een kleine selectie van alle 350+ vrouwenmodemerken die in januari 2024 op Modefabriek staan.