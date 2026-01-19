Modefabriek FW26: 11 items die zullen floreren in het komende winterseizoen

Terwijl het buiten ijzelde kwam in Vijfhuizen een select gezelschap bij elkaar om de mode voor aankomende winter in te slaan. Het was erg rustig, klonk het in de beursgangen van Expo Greater Amsterdam, voor de Modefabriek een vertrouwde locatie na een uitstapje aan het HEMbrugterrein in Zaandam. Een enkeling bedoelde dat positief: meer tijd om elkaar uitgebreid te spreken en de producten te zien. FashionUnited deed daaraan mee en vroeg aan standhouders: welke producten gaan het goed doen in het aankomend winterseizoen (F/W 26-27)?

Kristie Willems - oprichter Voyae

“Deze tas, omdat ‘ie zo veelzijdig is. Er zit een stevig laptopvak in en genoeg ruimte voor al je spullen voor een weekendje weg; je kunt hem dus overal mee naartoe nemen. Voor een andere look kun je hem ook omklappen of crossbody dragen met de lange strap. Voor op de fiets is dat ideaal. Bovendien is de tas reversible, dus met twee kleurenopties waaruit je steeds kunt kiezen. Veel mensen vallen voor rood, maar kiezen uiteindelijk toch chocoladebruin.”

De bestseller van Voyae Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Jara Masbaitoeboen - ontwerper bij Gimme

“Onze zwarte blazer is wel een eye-catcher. Het is een fijne basic; de snit is vertrouwd met een split en ietwat oversized. Wij spelen in op een jonge doelgroep die momenteel erg bezig is met personalisatie; zo geven ze invulling aan hun ontwikkelende identiteit. Je kunt zelf charms kiezen voor aan het jasje - heel bold met grotere hanger en steentjes of minibedeltjes als je meer ingetogen bent. Daar komt een plezier bij kijken dat ook goed past bij Gimme als merk.”

Gimme vult de personalisatiebehoefte van de jeugd in met custom charms Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Melanie van Wijk - marketeer bij Accentil

“Accentil staat voor goede pakken met veel details zoals bijzondere knopen of soms een sparkle. Ik verwacht veel van deze twee nieuwe pakken in legergroen, één met bijzondere sculpturale vouwen en de ander met mouwen die je open kunt ritsen. Dat geeft een touch of luxe, waar het merk wel voor staat. Het wordt bijna koninklijk.”

Een goed pak werkt altijd. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Shauni De Backer - eigenaresse agentschap Madly (o.a. Rut & Circle, 24Colours, Compañía Fantástica)

“Ik merk aan onze uiteenlopende merken dat de extreme prints er uit gaan. In plaats daarvan ligt de focus op stoffen met textuur (zoals bouclé, jacquards, dobby of geëmbosseerd, red.). Er zit meer reliëf in, met name bij de gelegenheidskleding. Wat mij ook opvalt, is dat de Schotse ruit terugkomt in dagelijkse kleding. Niet de kleur, maar echt de ruit zelf. Dat zie ik in al onze collecties terug.”

Texturen winnen het van prints voor FW26 Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Merlijn Nieuwstraten - salesagent bij Kimara

“We hebben deze bestseller, een denim pak met veel stretch, verder doorgevoerd in een donkere uitvoering. We wilden niet zomaar de standaard spijkerbroek hebben waar je nog van alles bij moet bedenken, maar een compleet pak aanbieden dat je makkelijk aantrekt en waarmee je zo klaar bent. Je kunt het uitbreiden met laagjes zoals een gebreid vest of bontjasje. Stukken die makkelijk te mixen en te matchen zijn - dat is waar het merk voor staat.”

Bestseller voor de winter (2026): het denim pak Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Sharon Valerie Kouwenhoven - salesmanager bij Jansen

“Vorig seizoen waren bomberjasjes al heel aanwezig en we zien dat ze nog steeds ontzettend goed lopen. De varianten die we nu hebben uitgeleverd, hebben opvallende structuren en kleuren als metallic en bordeaux. Het sterke eraan is dat je hem chic kunt afstijlen, maar ook sportief kunt maken op een spijkerbroek. Hij is veelzijdig, en dat is precies wat de Nederlandse vrouw zoekt.”

Bomberjacks bij Jansen Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Iris Gelling - hoofdontwerper Harper & Yve

“We hebben eerder al veel bontjasjes gehad, ook met meer kleur, maar nu merken we dat onze klant iets neutralers zoekt. Bovendien hebben we geïnvesteerd in de stofkwaliteit. We vonden een zachte fake fur stof op de stoffenbeurs in Parijs met kleurschakeringen: nepbont, maar net echt. Daarvan hebben we deze nieuwe variant tot op de heup gemaakt; heel kort (cropped) is voorlopig wel uit.”

Bontjasjes mogen weer, maar wel in fake fur en niet te cropped Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Josine Ekens - marketingcoördinator Pom Amsterdam

“Bontjasjes in opvallende kleuren blijven erg relevant. Bordeaux en paars zijn erg hip, maar mijn favoriet is deze in teal (blauw-groen). Je kunt het als full look dragen, met een bijpassende shawl en dit hoofdbandje erbij. We hebben daar ook campagnebeeld van, met luxe accessoires zoals handschoenen. Dat maakt de look heel sterk en herkenbaar bij ons merk.”

Fur kan ook als full look en dat is voor FW26 niet too much Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Romijn de Ceuninck van Capelle - salesmanager Aaiko

“Voor de winter zetten wij in op de barrel (rondvallende broek, red.). Die hadden wij al in denim, maar nu ook in diepe pigmenten PU. Dit is al de derde keer dat het model bij ons in de collectie zit, dus het is duidelijk een bestseller. Maar door het materiaal, dat net anders valt, word ‘ie weer exciting. We combineren de broek in night blue met blouses en truien in bordeaux, wat nu een echte trendkleur is. De barrel werkt zowel met sneakers als met hakken. Zo kun je robuust combineren met chic.”

De barrel is back. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Tybor Röhrig - specialist herenmode bij Marc O'Polo

Het is toch wel heel erg dat bordeaux; de afgelopen seizoenen was dat er al wel voor damesmode - dat is verder doorgezet - en nu zie je dat het ook bij de heren wordt opgepakt. Bordeaux wordt vaak gezien als een wat ouderwetse kleur, maar het kan ook heel hip zijn, bijvoorbeeld door het te combineren op een ruwe denim broek; wij zien ook een beweging naar een meer skinny jeans.”

Marc O'Polo zet in op bordeaux Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Uma van Vliet - eigenaresse Vintagebyuma

“Als curated vintage boetiek vind ik het belangrijk om te laten zien dat oud ook mooi is. Ik kijk wel naar trends, maar bouw daaromheen mijn eigen collectie met wat er al is; mijn doelgroep zoekt ook weer kleding uit op mooie materialen die ik kan bieden; de kwaliteit van mode is de laatste jaren flink omlaag gegaan. Deze broek uit Japan vind ik zelf geweldig door de bijzondere snit. Klassieke blouses met een twist en bijzondere details verkopen ook goed.”