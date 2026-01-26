Modefabriek januari 2026: Een stralende start van het nieuwe modeseizoen

De tweede wintereditie van Modefabriek op onze nieuwe favoriete locatie in Vijfhuizen zit er weer op en YES, het was wederom een stralend succes. De pluspunten van EXPO Greater Amsterdam – licht, ruimte, bereikbaarheid – gecombineerd met de geïnspireerde en rijkgevulde vormgeving van Modefabriek en een meer dan welkom zonnetje aan een strakblauwe winterhemel creëerden de ideale mood en energie om een nieuw jaar en een nieuw modeseizoen mee in te gaan. Niets dan stralende gezichten dus, met een krachtige boventoon van positieve vastberadenheid. Onze wereld mag dan flink opgeschud worden, het maakt wellicht dat we juist nog meer geloven in de kracht van creativiteit, kwaliteit, professionaliteit én collegialiteit. Naast een uitgebreid programma met specials en inspirerende trend talks richten we ons hieronder op de merken. Een rondje langs trouwe, terugkerende en gloednieuwe deelnemers, want daar doen we het voor.

Credits: Modefabriek

Rondje Modefabriek

Voorafgaand aan deze wintereditie spraken we al uitgebreid met een aantal agentschappen die Modefabriek tot haar trouwe partners mag rekenen, zoals WalhallaBrands, Fashion Club 70, Mote’l, AMODA, Tof Agency en de jongste aanwinst AKF Agency. Op Modefabriek treffen we als eerste Otto Klein van Collections, stralend te midden van zijn stands met de labels Ichi, WithBlack, Zhrill, Sisters Point en sieradenmerk Rose & Camellia. “Ik ben heel positief en hoopvol, net als veel relaties die ik vooraf heb gesproken. Deze locatie is heel fijn, de routing, de sfeer, het ziet er weer top uit. Voor mij is beleving ontzettend belangrijk, en het is ook ongelooflijk belangrijk voor retailers. Openstaan voor verandering, voor het nieuwe, en investeren in je personeel, ook daarvoor kom je naar Modefabriek.” Otto Klein is al vanaf het prille begin ‘part of the family’.

Anderen zijn juist blij om weer terug te zijn op Modefabriek, zoals het Italiaanse label No Man’s Land. “We staan weer voor het eerst sinds corona, op verzoek van onze klanten. Zij willen No Man’s Land aan het begin van het seizoen zien om de rest van hun inkoop op te baseren en hun winkelbeeld omheen te bouwen,” vertelt Lisa van den Berg, verantwoordelijk voor de sales in Noord- en Midden-Nederland. “De ontwerpster, Anet Ooijman, is heel sterk in kleuren, en we brengen echte Italiaanse kwaliteit. We hoeven niet veel te acquireren, maar het is heel leuk om hier weer te zijn. De sfeer is heel goed!” Klanten blij, Modefabriek blij.

Sterke waarden

Veel merken zijn zich bewust van de kracht van de uitgesproken ‘brand values’ die vanaf het prille begin zijn ingebakken in alles wat ze doen, zoals bij Marc O’Polo. Waar het gesprek over duurzaamheid in de mode, net als in de politiek, naar de achtergrond is verdwenen – al zijn er in de hele keten wel degelijk impactvolle ontwikkelingen zoals het gebruik van (deels) gerecyclede materialen – neemt het Zweedse label al bijna 60 jaar haar verantwoordelijkheid voor het zo duurzaam mogelijk produceren van mooie producten. “De visie van de founders over natuurlijke materialen, duurzaamheid en kwaliteit bepaalt nog steeds alles wat we doen, van het katoenzaadje tot de winkelvloer. Daar hangt wel een prijskaartje aan, het plaatst ons in een hoger segment,” vertelt Maria Vervenne. “De Bijenkorf is een heel belangrijke partner, ons paradepaardje, we hebben shops in alle filialen.”

Ook bij MAC Jeans, een groot Zuid-Duits broekenmerk opgericht in 1973, zit duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid in het DNA. Het familiebedrijf, geleid door vrouwen, realiseert zo brede collecties met zowel basic als heel fashion forward fits. “Wij kunnen relatief snel actuele trends brengen” vertelt Lydia van Egmond van Focus Fashion Group. “MAC trekt veel Duitse klanten maar voor ons ligt de focus op de mooie groeimogelijkheden in Nederland. Modefabriek is heel belangrijk om je te informeren, contacten te leggen en het gesprek met potentiële klanten voort te zetten. Wij hebben weer mooie stappen gemaakt.”

Altijd iets te vieren

Ook deze editie waren er weer volop bubbels en feestelijke plannen voor de retail, zoals bij POM Amsterdam dat dit jaar haar 15-jarige bestaan viert. De hele collectie staat in het teken van alle POM-klassiekers en een ‘extra dash of spectacle’. Groot geworden met Katja Schuurman als brand ambassadeur, voor komend seizoen mag Gwen van Poorten het gezicht zijn. “Voor consumenten hebben we weer leuke win-acties in petto,” vertelt salesmanager Suzette Hendriks. “We zijn begonnen met Modefabriek toen het label uitgroeide naar een volledige kledingcollectie, nu zo’n 8 à 9 jaar geleden, en staan er sindsdien bijna ieder seizoen. We blijven maar groeien.”

Een stukje verderop viert Circle of Trust haar 20-jarige bestaan. Begonnen met denim is het label uitgegroeid tot een totaalcollectie, “met een rijk uitziend product voor een goede prijs,” zoals Danielle Panhuysen het typeert. “Ik sta hier met een brede glimlach op mijn gezicht. We gaan het namelijk een beetje anders doen, we richten ons nu ook op boetieks waar we naast het hogere segment een mooi instap label zijn.” Ze heeft zelf vijf succesvolle boetieks, dus weet van de hoed en de rand. “De collectie is zo veelzijdig geworden dat we in een stad zowel het middensegment als de boetieks kunnen bedienen. Het is mooi hoe we steeds meegroeien met het merk.”

Credits: Modefabriek

Nieuwkomers op Modefabriek

Het is een feest om zo veel merken te zien groeien en bloeien op, en samen met, Modefabriek. En we hopen dit natuurlijk ook voor alle nieuwe namen in ons midden. Zoals Nous Sommes Labels, een eigen label van We Are Labels. “We hebben last minute voor Modefabriek besloten, we zijn echt stappen aan het zetten. In September hebben we een eigen winkel geopend in De 9 Straatjes, en we hebben net een accessoire-lijn toegevoegd aan de collectie,” vertelt Bibi Sturing, “daar halen we veel klanten mee binnen.” Ook het Belgische label Held van Lena Maes en Marcia Nijpels maakt haar debuut. Begonnen in Marcia’s Antwerpse boetiek groeide Held al snel naar 30 klanten in Vlaanderen. “Nu maar eens kijken wat Nederland ervan vindt. Held werkt veel met ruiten, die spreken hier wel aan. Dit is investeren in de toekomst, contacten leggen. Wij zijn tevreden, het is zeker voor herhaling vatbaar.”

Miles Agency uit Antwerpen introduceert het Deense label Crās, een onderscheidend ‘instap boetieklabel’, kleurrijk, opgesmukt en heel ‘feeëriek’. “We hebben een heel mooie plek, de locatie is heel fijn,” zegt Romina Quintelier. “Het is belangrijk om ons te verdiepen in de Nederlandse markt, we komen zeker terug!” Positief. Daadkrachtig. Vol van het nieuwe.