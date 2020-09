Modefabriek komt in januari als fysiek evenement terug

Modefabriek keert 24 en 25 januari gewoon weer terug met een fysiek event, zo laat de beursorganisatie weten. De beurs lanceert dan een corona-proof concept: Modefabriek ‘the naked edition’, aldus het persbericht.

“Een andere opzet, een andere vibe. Het uitgangspunt is clean, helder, zeer toegankelijk in prijs, eenvoudig van opzet en met een focus op ontmoeting. Gewoon op de vertrouwde data, eind januari in Rai Amsterdam,” aldus het bericht. Het concept wordt echter uitgebreid. Waar normaal gesproken de beurs zich voornamelijk op dames- en herenmode focust, verwelkomt het nu exposanten in alle segmenten. Vrouwenmode, mannenmode, kindermode, schoenen en accessoires zullen onderdeel zijn van de modebeurs in januari 2021.

Dat Modefabriek fysiek terugkeert betekent niet dat het online platform van de beurs wegvalt. Dit platform zal het hele jaar live blijven en zal nu en in de toekomst gelden ‘als een verrijking van onze events’.