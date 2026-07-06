Modefabriek: minimodefestival aan het Noordzeekanaal

Op 5 en 6 juli kunnen winkeliers en merkvertegenwoordigers elkaar weer ontmoeten op de Modefabriek, om zich te buigen over de zomercollecties voor 2027. FashionUnited brengt de sfeer in beeld op het beursterrein, het Taets Art and Event Park, te Zaandam.

De sfeer buiten zit erin, dankzij het goede weer en live jazz coversmuziek. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Er is ook nagedacht over de 'loze ruimte' tussen de inkoophallen. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Bijpraten op de modebeurs. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

De beursvloer is deze editie anders opgezet: met een nieuw pand erbij en zonder bovenverdiepingen – vorig jaar viel dat niet in de smaak. Er staan nu merken in de Yada Yada, Studio, Pand 43 en het Muza.

Locatie Muza is een wandeling verwijderd van de grote hal. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Binnen in de industriële hal Muza. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Penn & Ink heeft een eigen pand (Pand 41).

Penn & Ink richtte een eigen pand in met hapjes en drankjes. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Buiten

Voor deze editie is er bovendien meer te doen op het buitenterrein; daar pakken merken flink uit met ‘experiences’. Summum takelde een reuzenrad op en bouwde er een filmische set omheen die doet denken aan een Franse guinguette, inclusief drankjes en livemuzikanten. De tent, couvert en zelfs de verse koffie waren gehuld in rood-witte bretonstreep.

Summums 'wonderparade' trok de meeste aandacht. Maar weinigen voelen zich geroepen voor een rondje in het Ferris wheel. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Tijdreizen naar een Frans zomerfeest met live muziek en zelfs de attractiebedieners gekleed in Summum. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Met een stap over de drempel bij 10Days’ 'House of Ease' moet de stress zo van je schouders komen glijden, door de combinatie van loungemuziek, een groen sapje, en de glamping-achtige inrichting van de tent-stand. Ook de collectie is relaxt, met zachte jerseys, lichte bloesjes en veel stretch. Die kleding is niet voor de bankhanger, maar een drukke, ambitieuze vrouw. "Wij vatten comfort niet op als 'comfortabel', maar je vrij kunnen bewegen", legt accountmanager Tony Hernandez Jenema uit.

10Days ontspanningshuis op de Modefabriek Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Gezonde sapjes bij 10Days. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

JC Sophie serveert gasten broodjes kreeft en canapés in een verstopt hoekje met houten stoeltjes. Aan de leuningen hangen appelgroene merktasjes – een herinnering aan wie deze droom heeft voorgeschoteld. Voor de deur van de bistro staat een campagnebeeld waarin topmodel Maartje Verhoef het languit liggen en wegdromen alvast voordoet.

Uitblazen op de brasserie van JC Sophie. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Nieuwe gezichten

Voor het eerst op de beurs, want pas in februari begonnen: tweelingzussen Kayra en Ashley van der Linden met hun office wear label Vander Amsterdam. “We hebben al 31 verkooppunten”, zegt Kayra. Vandaag en morgen hoopt ze er minstens zoveel de hand te schudden.

De tweelingzussen achter Vander Amsterdam. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

De eerste keer dat Florien Heyblom in 2024 op de Modefabriek stond, trof ze een Duitse agent. Ze sloegen de handen ineen en daarna “ging het veel harder met het merk.” Dat merk is Heyb Club, uitgesproken als ‘hype’.

Heyb Club serveert verse iced matcha aan bezoekers van de stand. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Mexx bestaat 40 jaar en viert dat met een rebranding. De ‘é’ is voortaan strakker en blauw, en de collectie is verjongd. Er mag ook meer van de kleding afspatten dat het ‘Hollands’ is, zegt Demi van de Geer, B2B-marketeer.

“We bestuderen graag de Hollandse, urban lifestyle. Onze laatste footwear-shoot was in Rotterdam. Dan kijk je ook naar de gebouwen, en volg je die lijnen voor in de collectie. Dat is ook ‘Dutch’. Denim is Dutch. Bloemen zijn Dutch.” Tot voor kort managede ze de agenda’s van topsporters. In de mode, en op haar eerste beurs, vergaat het haar goed. “Het is onwijs leuk om op zo’n punt van verandering in het bedrijf in te stappen.”

Demi van de Geer, B2B marketeer bij Mexx. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Gestoffeerde tulpen bij Mexx. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Klein festival

De SS27 editie lijkt wel een klein zomerfestival, met alle randzaken die te doen zijn voor bezoekers. Zo kun je bij de pop-up-shop van de American Book Center (ABC) in de modeboeken neuzen, of je bij illustrator Elenore den Oudsten op je paasbest laten portretteren in niet meer dan vijf minuten, op kosten van EK Retail, de serviceorganisatie voor sportmerken als Runnersworld.

De illustrator legt de contouren van journalist vast, en vice versa. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

5-minuten portret van Elenore den Oudsten. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Veel standhouders laten hun bezoekers tassenbedels maken. Bij Guess Jeans hebben ze iets anders bedacht. Twee jaar geleden kreeg het submerk een eigen imago: jeugdiger en met de focus op de spijkerbroek, waar het ooit, in 1981 mee begon voor het Californiaanse modemerk. Op de Modefabriek kunnen bezoekers een tote laten bewerken met de hot press. In een minuut is de beleving voorbij. Het resultaat mag mee naar huis.

'Hot pressen' naar eigen smaak bij Guess Jeans. Credits: Anna Roos van Wijngaarden.

Vers geperste patches op een tas van Guess. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Consumpties genoeg

Bij het foodtruck station in het midden van de beurs is het rustig. Een mogelijke verklaring: op de beursvloer zijn consumpties genoeg. Een koffiekar op wielen met ervoor een praatgrage barista lijkt de minimale verwachting, idealiter is er ook de optie matcha of chai, aangevuld met een gezonde (fruit) of minder verantwoorde (spekjes, biscotti) snack.

Vers fruit en een vrolijke barista fungeren als lokaas naar de stand van 'A View' Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Verse croissants en drankjes van 'Studio Babes Club' - het hoort bij de presentatie van het Amsterdamse merk Amaya. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Dertig jaar Modefabriek

Dit jaar bestaat Modefabriek dertig jaar. Daar hoort een nieuwe look bij, met andere ‘signage’, opvallend zijn de zwarte teksten in blauw omrande chatbubbels. Bezoekers vinden er wat van, wat precies loopt uiteen.

Drukte bij de incheckbalie. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Met twee enorme slingback pumps wordt de bekende Nederlandse schoenontwerper Jan Jansen gehuldigd. Hij overleed in juni op 85-jarige leeftijd in Amsterdam aan de gevolgen van kanker. In de Muze hal is een selectie ontwerpen te zien; wie hem nog niet kende, neemt zijn speelse blik op schoenen wel mee naar huis.