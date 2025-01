Modefabriek: nieuwe locatie, nieuw concept, nieuwe energie

Het is bijna zo ver. De aankomende wintereditie van Modefabriek wordt een totale reset van alles wat vertrouwd was. Een nieuwe locatie met nieuwe stands, nieuwe specials, en natuurlijk alle nieuwste tips, tricks & trends voor het nieuwe seizoen. Modefabriek newness.

Tijd voor iets nieuws

EXPO Greater Amsterdam in Vijfhuizen is een mooie, ruime, centraal gelegen locatie met als bijzondere eigenschap dat alle wanden van glas zijn, ook de buitenwanden. Dit zorgt voor een open en lichte sfeer. Dit, in combinatie met de frisse, gevarieerde indeling met een nieuw ontworpen modulair systeem van eilandstands en een route met tafels vol activiteit, inspiratie en verbinding, geeft Modefabriek een geheel nieuwe look en feel.

Re-connect op de nieuwe Modefabriek

Natuurlijk blijft Modefabriek in de core wat het altijd was: hét modeplatform in Nederland waar Women’s fashion brands, retailers en andere modeprofessionals elkaar treffen en essentiële contacten, kennis en inspiratie opdoen. Zo krijgt The Fashion Gallery een prominente plek in het midden van de nieuwe Modefabriek. Hier vind je de mooiste boetiek labels in een prachtig vormgegeven setting met als middelput de grote Modefabriek bar waar iedereen elkaar ontmoet. Ook Spotlight, het platform voor jonge on-trend ondernemers in fashion en beauty, de op de plattegrond duidelijk gemarkeerde Responsible Route voor toonzettende verantwoordelijke merken, en de Curated Resellers staan opnieuw ingedeeld als onmisbare ingrediënten van een bruisende en inspirerende Modefabriek.

Samen aan tafel

Nieuw is de opstelling met tafels slingerend over de nieuwe plattegrond van Modefabriek. Dit is waar bezoekers en deelnemers aan Modefabriek elkaar in de ochtend tussen 10:00 en 11:00 uur ontmoeten met gratis koffie en croissantjes.

Daarnaast vinden er allerlei activiteiten en presentaties plaats op deze lange slinger aan tafels, zoals de Community Table met verschillende workshops en presentaties, zoals die van The Colour Atelier over kleur-psychologie en de laatste kleur-theorieën speciaal voor retailers, het ontbijt met de founding sisters van POM Amsterdam, de minifashionshow en winactie van MSCH Copenhagen, en de workshop sieraden ontwerpen met Pilgrim. De tafelroute vervolgt met – in willekeurige volgorde – een Big Shopper work- en shoptafel waar oude Modefabriek trendbanners worden gerecycled tot XXL shoppers, een showcase met de Most Favourite Things van Caroline Krouwels, een boekentafel gecureerd door ABC Bookshop, een beautytafel met Olcay Gulsen Beauty en Maniac Nails, en nog veel meer ‘food for fashion people’.

Trends en Talks

Direct bij binnenkomst vind je het TRENDFORUM, een inspirerende presentatie van dé trends met alle kleuren, materialen, prints, vormen en silhouetten voor Winter 25/26 samengesteld door trendautoriteit VIEW Publications en Modefabriek’s CEO Caroline Krouwels. Daarnaast komen de belangrijkste trends en ontwikkelingen in fashion en retail uitgebreid aan bod in de verschillende TREND TALKS, zoals die van onze vaste ‘trendman’ Jan Agelink, van Emma Vloeimans – onder meer senior writer voor Harper’s Bazaar –, van social media expert Pelpina Trip en van trend forecaster par excellence Lidewij Edelkoort. Alle Talks vinden op beide dagen plaats, behalve die van Lidewij Edelkoort die plaatsvindt op Maandag 27 januari van 11:00 tot 12:30 uur en waarvoor apart kaarten verkocht worden. Check het programma en doe je voordeel met al deze inspirerende fashion pro’s.

De wintereditie van Modefabriek vindt dit keer plaats op zondag 26 en maandag 27 januari 2025 in EXPO Greater Amsterdam (Stelling 1, Vijfhuizen).