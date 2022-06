Modefabriek slaat handen ineen met The Fashion Gallery

Modebeurs Modefabriek slaat aankomende editie de handen ineen met initiatief The Fashion Gallery, zo is te lezen in een persbericht. The Fashion Gallery neemt namelijk deel aan de editie op 10 en 11 juli met een eigen gecureerd platform.

Op het platform op de beursvloer zullen 12 dameslabels key items uit de collectie zaten zien, aldus het persbericht. Daarnaast zal er ook twee dagen lang een doorlopende fashion show te zien zijn.

The Fashion Gallery werd al twee keer eerder als losstaand mode evenement georganiseerd door Annemiek Buijs en Karin Vink. Het evenement vond toen tweemaal in 2019 plaats. "We hadden weer zin om iets speciaals te organiseren voor de retailers en hebben de samenwerking gezocht met Modefabriek (...). Binnen enkele weken stond deze nieuwe editie van The Fashion Gallery," aldus de twee. Caroline Krouwels van Modefabriek vult aan: "Modefabriek komt na twee jaar afwezigheid enorm sterk terug. Wij vinden samenwerking heel belangrijk in deze tijden: heel fijn dat we The Fashion Gallery met al deze prachtige labels kunnen verwelkomen op Modefabriek."

Deelnemende labels zijn Aimée the label, Bruuns Bazar, Devotion, Femmes du Sud, Gestuz, Hartford, Maison Hotel, Rain Couture, Ruby Tuesday, Shades Antwerpen, Ten Twelve en Tiger of Sweden.