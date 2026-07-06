Modefabriek SS27: ‘Mode mag weer plezier brengen’

Met een temperatuur van ruim twintig graden en een zon die regelmatig achter de wolken verdween, vormt het Hembrugterrein in Zaandam zondag en maandag het decor van Modefabriek. De vakbeurs viert dit jaar bovendien haar dertigjarig bestaan. Terwijl inkopers de stands afstruinen om de collecties voor Spring/Summer 2027 samen te stellen, pakken veel merken ook visueel uit. Summum kiest voor een presentatie in paradesfeer, terwijl Beaumont Amsterdam bezoekers meeneemt naar een stand die als een naaiatelier is ingericht onder het thema Atelier de Beaumont. FashionUnited sprak met verschillende standhouders over de collecties en items waar inkopers tijdens Modefabriek het meest enthousiast op reageren.

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Mode mag weer plezier brengen

"Met alle ellende in de wereld mag er ook weer een flinke dosis fun in mode zitten", vertelt Lilly Gordijn, art director van Beaumont Amsterdam, dat onderdeel is van Stone Fashion Group. Dat vertaalt zich voor SS27 in glinsterende steentjes, uitgesproken kleuren en ontwerpen die optimistisch ogen. Beaumont Amsterdam telt momenteel zo'n 220 verkooppunten in zeventien landen. Het prijsniveau van blazers loopt uiteen van 169 euro voor reguliere collectiestukken tot 300 voor premium items.

Beaumont SS27 tijdens Modefabriek Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Ook bij Summum staat het toevoegen van karakter centraal. "In ieder kledingstuk gebeurt wel iets," vertelt oprichtster Jorien Wijker. "Van een borduursel tot een print of een opstaande kraag." Ze wijst naar een blouse die volgens haar goed laat zien waar Summum voor staat. "Die geeft echt het boetiekgevoel weer, maar blijft tegelijkertijd toegankelijk." Halverwege het gesprek steekt medeoprichter Jos Wijker zijn hoofd om de hoek. "Jorien, zullen we straks met een glas champagne een rondje in het reuzenrad?" vraagt hij lachend. Het typeert de ontspannen sfeer op de beursvloer.

Summum tijdens Modefabriek SS27 Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Kleur zet de toon

Bij meerdere merken spelen uitgesproken kleuren een belangrijke rol in de SS27-collecties. Zo merken oprichters Mark en Felice De Lorme van Penn & Ink dat inkopers vooral enthousiast reageren op groen en oranje. Het Nederlandse merk, dat momenteel vier flagshipstores telt en in dertien landen wordt verkocht, positioneert zich in het midden-hoge segment. De consumentenadviesprijs van een blazer begint rond de 200 euro en loopt op tot ongeveer 350 euro.

Penn & Ink tijdens Modefabriek SS27 Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Penn & Ink tijdens Modefabriek SS27 Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Het Brusselse modemerk TWNS The Label zet eveneens volop in op kleur. "De voorjaarscollectie draait om ‘vitaminekleuren’, zoals citrus en sinaasappel," vertelt agent Diandra Klapmeijer van Brand District. De naam van het merk verwijst naar de tweeling van oprichters Tara Bellay en Dimitri Valckaert. "Het doel is om meer kleur in de mode te brengen." De collectie wordt geproduceerd met onder meer mohair uit Italië, jersey uit Portugal en bont van de raccoon uit China. Truien krijgen consumentenadviesprijzen tussen de 109 en 169 euro. TWNS heeft zo'n zeventig verkooppunten in Nederland en ongeveer zeshonderd in Europa en het Verenigd Koninkrijk, aldus Klapmeijer.

TWNS The Label tijdens Modefabriek SS27 Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Het Italiaanse modemerk Silvian Heach, vertegenwoordigd door agentschap Jos Bles, ziet dezelfde ontwikkeling. Volgens accountmanager Eva Vink krijgt een groene set met een opvallende Bambi-print veel positieve reacties. Het merk telt momenteel ongeveer 45 verkooppunten in Nederland.

Silvian Heach tijdens Modefabriek SS27 Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Accessoires om het ‘op te spicen’

Bij 10Days draait SS27 niet om één specifieke trendkleur of materiaal. Volgens Sabrina Hartmann, country coordinator Germany, zit de kracht juist in de styling. "Spice it up," zegt ze. Accessoires spelen daarin een belangrijke rol. Zo behoort een grote schelpenketting met een prijs van circa 40 euro tot de blikvangers van de collectie. Daarnaast ziet het Amsterdamse merk veel potentie in broeken met een O-silhouet, een vorm die in meerdere ontwerpen opduikt. Afhankelijk van het model variëren de consumentenadviesprijzen van 139 tot 199 euro. In plaats van één grote seizoenscollectie kiest 10Days voor vier maandelijkse drops – van ‘city vibes’ tot ‘spring essentials’ tot ‘holiday essentials’.

10DAYS tijdens Modefabriek SS27 Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Silhouetten en materialen blijven ontwikkelen

Ook op het gebied van silhouetten zien verschillende modemerken dezelfde beweging. Volgens Lydia van Egmond, agent van onder meer MAC Jeans en Daydream, verschuift de aandacht langzaam van wide leg naar meer straight leg-broeken. De barrelbroek blijft volgens haar belangrijk, maar wordt voor het voorjaar uitgevoerd in lichtere stoffen. Daarnaast verwacht Van Egmond dat cargo's een prominente rol gaan spelen, vaak uitgevoerd in poplinstoffen. Bij Daydream liggen de consumentenadviesprijzen tussen de 169 en 209 euro.

Daydream tijdens Modefabriek SS27 Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Debuut op Modefabriek Voor The Lola Club is de editie van dit seizoen extra bijzonder. Het Nederlandse merk bestaat vijf jaar en is sinds anderhalf jaar actief in wholesale. Daarmee is dit de eerste deelname aan Modefabriek.

"Dit is voor ons een mooie manier om het merk verder onder de aandacht te brengen," vertelt salesmanager Jessie van 't Hoff enthousiast. Inmiddels heeft The Lola Club 84 verkooppunten in Nederland, 14 in België en 10 in Duitsland. De kracht van het merk zit volgens Van 't Hoff in de veelzijdigheid van de collectie. De activewear, beachwear en loungewear zijn zo ontworpen dat de items ook buiten sportmomenten gedragen kunnen worden. Een linnen blouse in een opvallende oranjetint krijgt een consumentenadviesprijs van 119,95 euro, terwijl de bijpassende short 89,95 euro kost.

The Lola Club tijdens Modefabriek SS27 Credits: FashionUnited / Wietse van der Veen

Van jurkenmerk naar totaalcollectie

Ook bij Freebird Icons, onderdeel van modeagentschap Blosh, staat vernieuwing en uitbreiding centraal, zonder de oorsprong van het merk uit het oog te verliezen. "We zijn ooit begonnen als jurkenmerk, maar trekken de collectie inmiddels veel breder," vertelt Commercial Director Ilse de Vries. Toch blijft het merk “een ode brengen aan de jurk”. Dat komt tot uiting in The Dress Edit, waarin negen speciaal ontworpen jurken centraal staan. Nieuw vanaf dit seizoen is bovendien de introductie van schoenen en tassen. "Daarmee maken we de look helemaal compleet," aldus De Vries.

Freebird Icons tijdens Modefabriek SS27 Credits: Freebird Icons

Op het gebied van kleur ziet Freebird Icons een verschuiving binnen bestaande trends. Lichte geeltinten maken plaats voor fellere varianten, terwijl zachtroze evolueert naar een uitgesproken bubblegum roze.

Modefabriek voelt ‘huiselijk’ aan

Tijdens een ronde over de beursvloer op zondag viel op dat veel merken hun volledige branding hadden doorvertaald naar de standpresentaties. Van thematische decors tot ingehuurde barista's die bezoekers van verse koffie en andere lekkernijen voorzagen: veel exposanten besteedden zichtbaar veel aandacht aan de beleving op de beursvloer. Een standhouder omschrijft Modefabriek als "huiselijker" dan veel andere modebeurzen. Tegelijkertijd plaatst zij een kanttekening bij de bezoekersaantallen. Volgens haar voelt het op dat moment rustiger aan dan verwacht en heeft zij de indruk dat er relatief veel familie en vrienden rondlopen ten opzichte van het aantal inkopers.

Na een dag op de beursvloer ontstaat een duidelijk beeld van Spring/Summer 2027. Uitgesproken kleuren als groen, oranje en citrus blijven belangrijk, accessoires krijgen een prominentere rol en silhouetten ontwikkelen zich voorzichtig verder met onder meer straight leg-, barrel- en cargobroeken. Maar bovenal lijkt één gedachte verschillende collecties met elkaar te verbinden: mode mag weer plezier brengen.