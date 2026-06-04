Modefabriek Zomer 2026: Waar mode, inspiratie en beleving samenkomen

Op 5 en 6 juli keert Modefabriek terug naar TAETS Art & Event Park op het Hembrugterrein in Zaandam. Na een succesvolle eerste editie op deze bijzondere industriële locatie aan het water, bouwt Modefabriek deze zomer verder aan een concept waarin mode, inspiratie en beleving samenkomen.

Deze editie heeft een vernieuwde opzet met verschillende gebouwen die dichter bij elkaar liggen. Hierdoor ontstaat een logische route die bezoekers vanzelf langs alle merken leidt, terwijl het bruisende buitenterrein het verbindende hart van het event vormt. Met foodtrucks, muziek, loungeplekken en verschillende activaties krijgt de beurs een ontspannen festivalsfeer die uitnodigt tot ontdekken, ontmoeten en het opdoen van inspiratie.

Van gevestigde namen tot nieuwe ontdekkingen

Zoals altijd draait Modefabriek om een inspirerende mix van merken. Van gevestigde namen tot nieuwe ontdekkingen en van internationale spelers tot labels van Nederlandse bodem. Bezoekers krijgen een actueel beeld van wat er speelt binnen het modemerklandschap en ontdekken de collecties, trends en verhalen die het komende seizoen gaan bepalen.

Daarnaast biedt de Responsible Route extra verdieping. Deze route zet merken in de spotlight die actief werken aan het verkleinen van hun impact en laat zien hoe verantwoordelijkheid steeds nadrukkelijker onderdeel wordt van de mode-industrie. Met onder andere Kings of Indigo, O My Bag, Indi & Cold en Mos Mosh.

Meer dan een vakbeurs

Een bezoek aan Modefabriek gaat verder dan het ontdekken van collecties alleen. Op verschillende plekken op het terrein zorgen merken voor bijzondere presentaties, samenwerkingen en ontmoetingsplekken.

Zo presenteert PENN&INK N.Y een nieuwe collectie in Pand 41, terwijl JC Sophie bezoekers ontvangt in een eigen brasserie in het centraal gelegen Pand 43. In de Event Garden vormen pop-up shops, showrooms en uiteenlopende activiteiten van exposanten samen een levendige ontmoetingsplek waar inspiratie, netwerken en ontdekken hand in hand gaan.

Ook zijn er diverse verrassende activaties te ontdekken. Maak een ritje in het reuzenrad van Summum, bewonder de nieuwste collectie van 10DAYS, haal een versgebakken stroopwafel bij Mexx of blader door een zorgvuldig geselecteerde collectie mode-, kunst- en fotografieboeken bij The American Book Center. Bij EK Fashion kunnen bezoekers terecht voor een goede kop koffie en een moment om bij te praten met vakgenoten.

Credits: Modefabriek

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Met een inspirerende mix van merken, bijzondere activaties en een unieke locatie aan het water belooft Modefabriek zomer 2026 opnieuw een editie te worden waar modeprofessionals samenkomen om nieuwe collecties te ontdekken, ideeën uit te wisselen en vooruit te kijken naar het komende seizoen.

Modefabriek vindt plaats op 5 en 6 juli op het TAETS Art & Event Park in Zaandam. Meer updates over deelnemende merken, activaties en het programma volgen binnenkort. Tickets zijn verkrijgbaar via de website.

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