Modefabriek zomereditie: Fashion Club 70 brengt vijf merken in de spotlight

De zomereditie van de Modefabriek staat weer voor de deur. Tijdens deze editie zullen zowel nieuwe als reeds bekende merken te ontdekken zijn, waaronder lokale bedrijven en agentschappen. Te zien bij deze editie van Modefabriek is mode distributeur en agent Fashion Club 70 (FC70), die klaar zijn om indruk te maken. FashionUnited ging in gesprek met FC70, die vijf uitzonderlijke merken – Guess, Studio Clique, Fracomina, BSB en Vicolo – in de spotlight zetten dit jaar.

Belgische iconen

Te bezoeken bij The Fashion Gallery, is voor het eerst het Belgische label Studio Clique te vinden. The Fashion Gallery is met zijn internationale high end vrouwenlabels dé plek om je te laten inspireren voor het nieuwe inkoopseizoen. Studio Clique is het creatieve geesteskind van drie vrouwen, voortgekomen uit hun multi-brand winkel Lune Lautre in Edegem, nabij Antwerpen. Het merk straalt een Parijse vibe uit met een prachtige mix van strakke basisstijlen en opvallende stukken. Na een bliksemsnelle opkomst in België breidt Studio Clique nu uit naar de Nederlandse markt, klaar om indruk te maken.

Een klassieker in een nieuw jasje

Het zustermerk van Guess, Guess Jeans, heeft onlangs nog een gloednieuwe winkel geopend in Amsterdam. De Guess Jeans-collectie blijft trouw aan de vrouwelijke denim looks waar het merk zo geliefd om is. Deze collectie sluit naadloos aan bij de andere merken op Modefabriek en is daarom een niet te missen stop op ieders bezoek. Bovendien is Amsterdam een essentiële markt voor Guess en Guess Jeans, en blijft het merk zich richten op de Nederlandse markt.

Credits: Guess

Zuiderse heritage

Fracomina combineert Italiaanse elegantie met eigentijdse flair. Het merk staat bekend om zijn vrouwelijke silhouetten, gedetailleerde ontwerpen en hoogwaardige stoffen. Deze zomer brengt Fracomina een collectie die de moderne vrouw aanspreekt met veelzijdige en modieuze statement pieces.

Credits: Fracomina

Vicolo biedt een eclectische mix van trendy stukken en tijdloze klassiekers, 100% Made in Italy. Het merk staat bekend om zijn speelse en verfijnde stijl, die een brede doelgroep aanspreekt. Dankzij het wekelijks toevoegen van nieuwe items aan hun collecties, is Vicolo het ideale merk voor zij die graag verschillende stijlen combineren. Maar ook iemand die iets zoekt voor iedere gelegenheid.

Credits: Vicolo

BSB belichaamt moderne vrouwelijkheid met een breed scala aan stijlvolle en draagbare mode. Met een sterke aanwezigheid in de Europese markt blijft BSB indruk maken met innovatieve ontwerpen en hoogwaardige materialen. Tijdens Modefabriek presenteren ze hun nieuwste collectie, die perfect inspeelt op de behoeften van de modebewuste vrouw van vandaag.

Credits: BSB

Bezoek, bekijk en bestel

De Fashion Club 70 stand is met 140 vierkante meter een stuk groter dan voorgaande jaren. Dit is een bewuste keuze, om te testen of klanten bereid zijn om op de beurs bestellingen te plaatsen. “We hebben de afgelopen seizoenen gemerkt dat sommige Nederlanders de reis naar onze showrooms in Antwerpen te ver vinden en hun bestellingen graag op de stand schrijven. Daar spelen we nu op in," aldus Commercieel Directeur Daan Bruggenwirth aan FashionUnited.